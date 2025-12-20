Дмитрий Песков: «Конечно, будем следить за Петросян и Гуменником на Олимпиаде. Всей страной будем следить»
Дмитрий Песков: вся страна будет следить за Петросян и Гуменником на ОИ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, собирается ли следить за выступлениями фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх.
Петросян и Гуменник допущены к Олимпиаде в Милане в нейтральном статусе. Игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.
«Конечно, будем следить, и Татьяна (Навка) будет следить. Думаю, всей страной будем, потому что фигурное катание – это один из самых популярных видов спорта, который материализовался в искусство. Это уже совсем новая отрасль», – сказал Песков.
