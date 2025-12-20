1

Петросян об Олимпиаде: «Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков. Сделаю все, что от меня зависит»

Аделия Петросян: на Олимпиаде постараюсь показать свой максимум.

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что на Олимпийских играх надеется не подвести себя, тренеров и болельщиков.

Петросян допущена в нейтральном статусе к Играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Сегодня фигуристка в третий раз подряд выиграла чемпионат России. 

«Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков на Олимпиаде. Сделаю все, что от меня зависит, постараюсь показать свой максимум», – сказала Петросян. 

«Для меня это этап перед самым важным стартом. Короткая получилась хорошо, произвольную я уже еду более уверенно, чем раньше. Осталось ее доработать и исполнить прыжки, которые я планирую», – цитирует фигуристку Sport24

Наши олимпийцы сияют на ЧР: Гуменник – лучший в битве нервов, у Петросян – личный рекорд

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoОлимпиада-2026
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»
18 декабря, 09:44
«Петросян и Гуменник, которые готовятся к Олимпиаде, наверное, вызывают больший трепет у судей». Энберт о чемпионате России
18 декабря, 06:26
Наталья Бестемьянова: «Предполагаю, что Петросян еще набирает форму. Но главный пик будет на Олимпийских играх»
16 декабря, 17:49
Главные новости
Захарова о бронзе чемпионата России: «Не ожидала попадания в медали. Сезон сложился лучше, чем я ожидала»
11 минут назад
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла показать достойное катание. Не стала рисковать в произвольной с четверным тулупом, но очень хочу его делать»
23 минуты назад
Дарья Садкова: «Худший старт в карьере, я на всех прыжках допустила помарки. Сейчас это нужно как-то пережить, пока сложно сказать, как»
28 минут назад
Аделия Петросян: «Готова только похвалить зрителей, тренеров, которые поддерживали весь мой прокат. Благодаря вам я доехала»
34 минуты назад
Ученицы Этери Тутберидзе выиграли чемпионат России в женском одиночном катании 11-й раз подряд
45 минут назад
Аделия Петросян стала трехкратной чемпионкой России
46 минут назад
⚡ Чемпионат России. Петросян победила, Двоеглазова – 2-я, Захарова – 3-я
53 минуты назад
Петросян упала с четверного тулупа, сделала «бабочку» на тулупе и степ-аут на тройном акселе в произвольной программе на ЧР
54 минуты назад
Захарова прыгнула два четверных тулупа, Двоеглазова – четверной лутц, Хуснутдинова – два тройных акселя в произвольной на чемпионате России
56 минут назад
Илья Авербух: «У Галлямова есть претензии к судейству? Если пара допускает ошибку в прокате, винить в итоговом положении она может только себя»
сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Камилла Нелюбова: «Надеюсь, чистые прокаты придадут мне уверенности. Хочу к следующим соревнованиям добавлять четверной тулуп»
17 минут назад
Гущина о чемпионате России: «Обидно, что не получилось – была готова хорошо. Наверное, могу похвалить себя за короткую, за произвольную – нет»
сегодня, 17:47
«Мы расстроены, потому что показываем только регресс по ходу сезона». Мухортова и Евгеньев после 5-го места на чемпионате России
сегодня, 16:56
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55