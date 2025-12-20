Петросян об Олимпиаде: «Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков. Сделаю все, что от меня зависит»
Аделия Петросян: на Олимпиаде постараюсь показать свой максимум.
Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что на Олимпийских играх надеется не подвести себя, тренеров и болельщиков.
Петросян допущена в нейтральном статусе к Играм, которые пройдут с 6 по 22 февраля. Сегодня фигуристка в третий раз подряд выиграла чемпионат России.
«Просто надеюсь, что не подведу себя, тренеров и болельщиков на Олимпиаде. Сделаю все, что от меня зависит, постараюсь показать свой максимум», – сказала Петросян.
«Для меня это этап перед самым важным стартом. Короткая получилась хорошо, произвольную я уже еду более уверенно, чем раньше. Осталось ее доработать и исполнить прыжки, которые я планирую», – цитирует фигуристку Sport24.
Наши олимпийцы сияют на ЧР: Гуменник – лучший в битве нервов, у Петросян – личный рекорд
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости