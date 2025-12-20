  • Спортс
  • Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла показать достойное катание. Не стала рисковать в произвольной с четверным тулупом, но очень хочу его делать»
Дина Хуснутдинова: «Рада, что смогла показать достойное катание. Не стала рисковать в произвольной с четверным тулупом, но очень хочу его делать»

Дина Хуснутдинова: рада, что смогла показать достойное катание на ЧР.

Фигуристка Дина Хуснутдинова заявила, что не стала рисковать и вставлять в произвольную программу на чемпионате России четверной тулуп, но в дальнейшем хочет его исполнять.

Хуснутдинова заняла на чемпионате России 6-е место с 214,96 баллами. 

«Рада, что смогла показать достойное катание и прокатать обе программы более-менее чисто. Не стала рисковать в произвольной программе с четверным тулупом, но очень хочу его делать и думаю на дальнейших соревнованиях пробовать его сделать.

Сейчас была задача отобраться в сборную России, и рада, что смогла. Теперь надо нарабатывать скольжение и представление программ, потому что в этом пока отстаю.

На Новый год поеду к себе в Татарстан к бабушке – праздники проведу с родными, больше полугода там не была. А потом снова уеду на тренировки», – сказала Хуснутдинова.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
