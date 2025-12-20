Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на чемпионате России.

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский , выступающие в паре, исполнили четверной выброс на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Бойкова и Козловский откатали произвольную программу, набрав за 146,87 балла за нее и 224,29 в сумме.

В прокате Бойкова также упала с тройного тулупа, однако это не помешало паре завоевать золото на турнире. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли 2-е место.