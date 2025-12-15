  • Спортс
  • Мать Костылевой о Плющенко: «Не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона так подло и низко лгать. Про то, что я влазила в тренировки – это абсурд»
Мать Костылевой о Плющенко: «Не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона так подло и низко лгать. Про то, что я влазила в тренировки – это абсурд»

Мать фигуристки Костылевой: Плющенко лжет о ситуации на шоу в Минске.

Ирина Костылева, мать 14-летней фигуристки Елены Костылевой, обвинила во лжи двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

13-14 декабря в Минске прошло шоу Плющенко «Спящая красавица», в котором приняла участие Костылева. После шоу Плющенко заявил, что мать фигуристки его провоцировала и «орала под дверью раздевалки».

«В Минске было уже невыносимо слушать этот ор и проклятия в наш адрес на тренировках и прогоне. Все терпели ради Лены, не реагировали на провокации ни в соцсетях, ни на шоу», – сказал Плющенко журналистам. 

«Факт, который охарактеризует все происходящее дальше. Лена вышла на тренировку в свою группу после приезда из Воронежа. Дружелюбно поздоровалась со всеми тренерами, они все тоже были рады видеть Лену.

Через какое-то время пришел Плющенко. Лена подъехала во время раскатки и подняла вверх руку, чтобы поприветствовать своего тренера. Плющенко это увидел и опустил голову. Всю первую тренировку не смотрел даже в сторону Лениных прыжков, как будто ее нет на льду. Лена этого не ожидала. Она рыдала в раздевалке.

Что касается репетиции шоу в Минске. Я не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона, состоявшегося и богатейшего мужика, лгать. Причем так подло и низко! Про то, что я влазила в тренировки. Это абсурд!

Меня вообще не было на единственном прогоне. Прогон начался в 20 часов в пятницу. Я находилась в персональной Лениной гримерке. Где-то в 22 часа вышла посмотреть с мыслью: «Когда все это уже закончится?»

Застала истерику Саши Плющенко. У него были претензии к Лене, что она очень быстро делает движения в их парном номере во второй части шоу. Лена ответила ему, чтобы он ногами шевелил и успевал.

В их личных отношениях сейчас был кризис из-за тайного поклонника Лены в интернете, который дарит ей виртуальные подарки. Лена, увидев меня, подъехала и мне рассказала.

Я ей сказала: «Сашенька только переболел и вышел первый день на лед. Что ты от него хочешь?» Сказала ей, что она профессионал и должна отработать свою партию. И уже скорее к полуночи в отель. Чем дольше они будут собачиться, тем дольше будет прогон.

Никита Михайлов – очень хороший психолог. Он примирил их. Прошел еще пару раз эти совместные номера – и все. Я была на прогоне не больше 15 минут», – приводит слова Ирины Костылевой Sport24.

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
