Елена Вайцеховская: «Мне было крайне удивительно услышать комментарий Тарасовой, что Плющенко ради Лены Костылевой должен пойти навстречу маме»

Вайцеховская высказалась о конфликте Плющенко с матерью Костылевой.

Журналист Елена Вайцеховская не согласна с Татьяной Тарасовой, которая считает, что Евгений Плющенко должен пойти навстречу маме фигуристки Елены Костылевой.

«Очередной виток фигурнокатательной саги имени семейства Костылевых напомнил мне достаточно давние времена, когда у Татьяны Анатольевны Тарасовой каталась Саша Коэн.

Разрыв отношений между тренером и спортсменкой произошел в 2003-м на финале Гран-при в Колорадо-Спрингс. Я присутствовала на тех соревнованиях как журналист, и вся история, можно сказать, разворачивалась на моих глазах.

Причиной, побудившей Татьяну Анатольевну отказаться от сотрудничества с фигуристкой, которой прочили в тот период все золото мира, стала… мама Саши — экс-одесситка Галина Фельдман. В какой-то момент уверившись, что дочь — недосягаемая звезда, она стала сама определять, как тренироваться, в каких соревнованиях участвовать и так далее. И постфактум ставить в известность тренера.

Например, конкретно перед турниром в Колорадо-Спрингс Саша довольно тяжело болела, подцепив вирусную инфекцию, но, несмотря на это, мама без согласования с тренером отправила ее на коммерческий турнир Pro-Am, а потом еще на один, в результате чего Коэн приехала в Колорадо в полном развале.

Финал Саша проиграла. Там же Татьяна Анатольевна объявила о прекращении сотрудничества, и я прекрасно помню, какими выражениями со стороны тренера off the record все это сопровождалось.

Поэтому, честно говоря, мне было крайне удивительно услышать комментарий Тарасовой, что Плющенко ради Лены Костылевой должен пойти навстречу маме, нормализовать отношения c семьей и так далее.

Да, я понимаю, насколько тяжел был выбор и как много всего увязано в этом сотрудничестве. Но сейчас, когда история, что называется, выходит на финишную прямую, в голове сидят только много раз модифицированные слова Уинстона Черчилля, что человек, выбирающий между войной и позором, получает в итоге и то и другое», – написала Вайцеховская.