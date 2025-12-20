1

Иван Букин: «Очень ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне»

Иван Букин: ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне.

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о желании вернутся на международную арену.

Сегодня Степанова и Букин завоевали пятое золото чемпионатов России.

Букин: Я благодарен всем, кто был сегодня в зале и болел за наш вид спорта и танцы на льду. Насчет того, что мы стали пятикратными чемпионами России трудно говорить, еще не успел осознать. Есть определенные моменты, которые хочется исправить. Прокат для меня не легкий, это огромный опыт для меня. Кайф получил, на льду полежал. Для нас чемпионат России завершился, я рад.

Степанова: Произвольный в принципе редко бывает легче, чем ритм. Здесь стоит больше задач, больше нюансов, программа длиннее, это финальная точка. Возможно, день выходного был лишним. Всегда по‑разному. Ждать своего стартового номера нелегко. Это ответственность, это чемпионат России, он всегда нелегкий.

– Смотрите прокаты на международной арене и ставите себя на какие‑то места?

Букин: Мы смотрим за международным фигурным катанием и наслаждаемся. Желаем всем удачи, это олимпийский сезон, он для всех сложный. Никогда в жизни не сравнивал, какое место мог бы занять там. Это невозможно. Только когда ты приезжаешь туда, получаешь баллы, тогда можно сравнивать. Очень ждем, когда у нас появится шанс приехать и посоревноваться на мировом уровне.

– Как находите мотивацию?

Букин: Мотивация иногда есть, иногда нет. Иногда приходишь на тренировку с безумной мотивацией, а иногда ее нет и думаешь: «Вот бы дома полежать и посмотреть сериальчик». Мотивация – не самое важное.

У нас есть цель, к которой мы идем. Эта путеводная звезда, которую ты не можешь бросить на полпути. Попробовать дойти до своей мечты. Да, бывает нелегко, думаю, ребятам тоже хочется выйти на международный уровень. Уверен, что мы все скоро там окажемся и наконец‑то будем в полноценной семье фигурного катания. Хочется, чтобы это случилось как можно скорее.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
танцы на льду
logoсборная России
logoИван Букин
logoчемпионат России
logoАлександра Степанова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Иван Букин: «Безумно благодарны Тарасовой, что она посещает нас. Жаль, что это редко, я всегда очень жду Татьяну Анатольевну»
сегодня, 13:59
Иван Букин: «Для меня любой чемпионат России – очень трудный старт. Хочешь показать тот отрезок работы, который ты провел с последнего старта»
сегодня, 13:03
Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду
сегодня, 12:42
Главные новости
Рубцова прыгнула сальто на первенстве Мособласти, Плющенко показал видео: «Первая девочка в российской истории, кто выполнил этот элемент на официальном старте»
3 минуты назадВидео
⚡ Чемпионат России. Бойкова и Козловский победили в парах, Мишина и Галлямов – 2-е, Чикмарева и Янченков – 3-и
5 минут назад
Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на чемпионате России
12 минут назад
Пасечник и Чиризано о бронзе чемпионата России: «Мы в шоке, для нас это неожиданно и очень-очень приятно. Зрители – бомба, это было классно»
47 минут назад
Иван Букин: «Безумно благодарны Тарасовой, что она посещает нас. Жаль, что это редко, я всегда очень жду Татьяну Анатольевну»
сегодня, 13:59
Кагановская о серебре чемпионата России: «Это очень важно, приятно. Мы замотивированы работать дальше, чтобы продолжать развиваться»
сегодня, 13:40
Ирина Роднина: «Я хочу увидеть возвращение Трусовой»
сегодня, 13:36
Фигурист Ежлов – болельщикам Пасечник и Чиризано: «Очень некрасиво вы поступаете. Нельзя топить за чужое горе, за то, чтобы Питер падал»
сегодня, 13:30
Иван Букин: «Для меня любой чемпионат России – очень трудный старт. Хочешь показать тот отрезок работы, который ты провел с последнего старта»
сегодня, 13:03
Павел Дрозд: «Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много»
сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Миронова: «Эмоций после выступления на ЧР абсолютно не было – выложились на 100%, а результат такой, какой есть»
сегодня, 12:57
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
сегодня, 12:50
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
сегодня, 12:30
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32