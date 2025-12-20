Иван Букин: «Очень ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне»

Иван Букин: ждем, когда у нас появится шанс посоревноваться на мировом уровне.

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали о желании вернутся на международную арену.

Сегодня Степанова и Букин завоевали пятое золото чемпионатов России.

Букин : Я благодарен всем, кто был сегодня в зале и болел за наш вид спорта и танцы на льду. Насчет того, что мы стали пятикратными чемпионами России трудно говорить, еще не успел осознать. Есть определенные моменты, которые хочется исправить. Прокат для меня не легкий, это огромный опыт для меня. Кайф получил, на льду полежал. Для нас чемпионат России завершился, я рад.

Степанова : Произвольный в принципе редко бывает легче, чем ритм. Здесь стоит больше задач, больше нюансов, программа длиннее, это финальная точка. Возможно, день выходного был лишним. Всегда по‑разному. Ждать своего стартового номера нелегко. Это ответственность, это чемпионат России, он всегда нелегкий.

– Смотрите прокаты на международной арене и ставите себя на какие‑то места?

Букин : Мы смотрим за международным фигурным катанием и наслаждаемся. Желаем всем удачи, это олимпийский сезон, он для всех сложный. Никогда в жизни не сравнивал, какое место мог бы занять там. Это невозможно. Только когда ты приезжаешь туда, получаешь баллы, тогда можно сравнивать. Очень ждем, когда у нас появится шанс приехать и посоревноваться на мировом уровне.

– Как находите мотивацию?

Букин : Мотивация иногда есть, иногда нет. Иногда приходишь на тренировку с безумной мотивацией, а иногда ее нет и думаешь: «Вот бы дома полежать и посмотреть сериальчик». Мотивация – не самое важное.

У нас есть цель, к которой мы идем. Эта путеводная звезда, которую ты не можешь бросить на полпути. Попробовать дойти до своей мечты. Да, бывает нелегко, думаю, ребятам тоже хочется выйти на международный уровень. Уверен, что мы все скоро там окажемся и наконец‑то будем в полноценной семье фигурного катания. Хочется, чтобы это случилось как можно скорее.