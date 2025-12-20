  • Спортс
  • Иван Букин: «Для меня любой чемпионат России – очень трудный старт. Хочешь показать тот отрезок работы, который ты провел с последнего старта»
Иван Букин: «Для меня любой чемпионат России – очень трудный старт. Хочешь показать тот отрезок работы, который ты провел с последнего старта»

Фигурист Букин: для меня любой чемпионат России – очень трудный старт.

Танцоры на льду Александра Степанова и Иван Букин в эфире Первого канала прокомментировали победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Саша, почему ты так невесела? Устала?

Степанова: Просто сразу бы хотелось такую оценку дать: если сравнивать с первым днем, то сегодня мы, конечно, собой были меньше довольны. Поэтому, наверное, такая еще какая-то эмоция у меня внутри. А так я в принципе очень рада.

– Как прошел вчерашний отдых? Ваня, ты вчера говорил про небольшую экскурсию – она состоялась?

Букин: Она состоялась, да. Мы сходили пообедали, потом немножко прошлись по Невскому проспекту и все. Ждал такси долго, там нельзя было останавливаться.

– Мне нравится, как пристально Александра сейчас следит за тем, что показывается здесь на центральном кубе. Потому что анализ произвольной программы продолжается, правильно?

Степанова: Да, абсолютно правильно. Я смотрю, что элементы все были выполнены чисто, но я прекрасно понимаю, что в коротком я на полную катушку каталась, а в произвольном такого, к сожалению не было. Мы, наверное, были больше в контроле, а все-таки хотелось бы чуть больше эмоций. Но в любом случае этот прокат чуть лучше был, чем на предыдущем старте, я рада. Технически все выполнили, все додержали. Помню, как я считала во время программы какие-то моменты.

– Какой из чемпионатов России был самый сложный?

Букин: Я могу сказать, что для меня любой чемпионат России – очень трудный старт. Потому что, помимо дикой концентрации и ответственности, ты еще и хочешь показать тот отрезок работы, который ты провел с последнего старта. Так что я с Сашкой тоже соглашусь, что мог бы я и получше, но ничего. Значит, много работы есть. Приеду – буду пахать в три раза сильнее.

– Яишенка была после сегодняшего проката утром? Мы все слышали, как Ваня ждал этого момента.

Букин: Яишенка была и две сосисочки.

Степанова: И два сырника. У меня есть фотография.

Букин: Да, у Сашки есть фотка, она отчет ведет за меня. Ну чтобы я правда ел.

Степанова: Вдруг кто-то не верит?

– Смотрели ли ваши дети вас в прямом эфире?

Степанова: Они смотрят, конечно, любят очень. Даже как-то раз мне сказали: я хочу так же. Очень приятно, они потом что-то рассказывают, когда ты приезжаешь домой, говорят свое мнение.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
