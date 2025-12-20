  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Иван Букин: «Безумно благодарны Тарасовой, что она посещает нас. Жаль, что это редко, я всегда очень жду Татьяну Анатольевну»
Иван Букин: «Безумно благодарны Тарасовой, что она посещает нас. Жаль, что это редко, я всегда очень жду Татьяну Анатольевну»

Иван Букин: безумно благодарны Татьяне Тарасовой, что она посещает нас.

Иван Букин, выступающий в танцах на льду с Александрой Степановой, рассказал о благодарности Татьяне Тарасовой.

Сегодня Степанова и Букин завоевали пятое золото чемпионатов России.

– Желаем побить вам рекорд Бобровой и Соловьева (семикратные чемпионы России). Тарасова сказала про ваш произвольный, что у вас никогда не было такого танца. Как вы ощущаете себя?

– Буду работать изо всех сил. Постановка лилась как река, пробовали то, что удобно. Мы потратили на постановку недели две с половиной. Это немного иначе для нас. Готовилась она к совершенно другому сезону. Конечно, в конце прошлого сезона много уделяли тому, чтобы немного поменять себя.

Татьяна Анатольевна пришла, мы проехали программу большими кусками. Одно из другого получалось. Все сложилось. Мы безумно благодарны Татьяне Анатольевне, что она посещает нас. Жаль, что это редко, я всегда ее очень жду. Ее слова всегда западают в душу, ты всегда ее ждешь. Можно сказать, что в этой программе ее вклад тоже есть, – сказал Букин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
