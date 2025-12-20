  • Спортс
Пасечник и Чиризано о бронзе чемпионата России: «Мы в шоке, для нас это неожиданно и очень-очень приятно. Зрители – бомба, это было классно»

Фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, поделились эмоциями от бронзы чемпионата России. 

«Пока не полное осознание ситуации. Нет принятия от слова совсем. Мы в шоке. Думаю, зрители видели наши эмоции. Для нас это было сегодня неожиданно и очень-очень приятно.

Сидели и не думали о местах. Не думали, сколько другие ребята наберут баллов, это все индивидуально. Просто сами остались под впечатлением от своего проката. Наша главная задача была – хорошо выступить и гордиться своим выступлением», – сказали Пасечник и Чиризано в эфире Первого канала.

«До объявления оценок мы чувствовали, что удовлетворены своим прокатом. Выкладывались на максимум, получали удовольствие, было тяжело, но на износ ехали до конца. Но выполнили все элементы, душевно, с эмоциями, чисто», – отметили фигуристы. 

«Получилось прочувствовать программу, откатать её душевно, спасибо огромное каждому, кто нас поддерживает! Прокат был поистине тяжелым, но рады, доехали до конца.

Из-за того, что сезон складывался не очень удачно, подготовка к чемпионату России проходила очень насыщенно. Когда мы приехали сюда, голова была загружена тем, что хотелось показать свой максимум, мне нужно было выполнить задачу», – приводит слова Пасечник «Чемпионат»

«Зрители, правда, бомба. Это было классно! По эмоциям тяжело сказать, только что выступили, не до конца пришли в себя. Эмоции позитивные, радостные», – добавил Чиризано.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
