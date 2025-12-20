Тимур Бабаев-Смирнов: «Хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление, но пока не получилось»
Танцоры на льду Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов высказались о передаче образов в своих программах.
В ритм-танце фигуристы выступают под песни Валерия Леонтьева, в произвольном – под музыку из фильма «Жестокий романс».
Бабаев-Смирнов: Прежде всего мы сами внутренне стали немного взрослее, получается передать образ более продумано и сознательно, с чувством с толком. И это сказывается на том, как воспринимают это зрители на льду.
Жданова: Для нас важно все, мы стараемся сделать свой максимум. Болельщики – это наше все, мы их очень любим – это не передать словами.
Бабаев-Смирнов: Наша дисциплина – спортивные танцы на льду. Здесь важна и спортивная составляющая, и эстетическая. Работать нужно в обоих направлениях.
Жданова: Была мысль пригласить Ларису Гузееву? Было бы приятно, если бы она смогла приехать. И было бы интересно узнать, что она думает по поводу нашего танца.
Бабаев-Смирнов: Была такая мысль. Мы даже хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление. Но пока не получилось.
«Казанова» Валерия Леонтьева – хит фигурного сезона. У этого номера даже есть телеграм-канал!