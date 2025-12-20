Тимур Бабаев-Смирнов: «Хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление, но пока не получилось»

Жданова и Бабаев-Смирнов: хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление.

Танцоры на льду Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов высказались о передаче образов в своих программах.

В ритм-танце фигуристы выступают под песни Валерия Леонтьева, в произвольном – под музыку из фильма «Жестокий романс».

Бабаев-Смирнов : Прежде всего мы сами внутренне стали немного взрослее, получается передать образ более продумано и сознательно, с чувством с толком. И это сказывается на том, как воспринимают это зрители на льду.

Жданова : Для нас важно все, мы стараемся сделать свой максимум. Болельщики – это наше все, мы их очень любим – это не передать словами.

Бабаев-Смирнов : Наша дисциплина – спортивные танцы на льду. Здесь важна и спортивная составляющая, и эстетическая. Работать нужно в обоих направлениях.

Жданова : Была мысль пригласить Ларису Гузееву? Было бы приятно, если бы она смогла приехать. И было бы интересно узнать, что она думает по поводу нашего танца.

Бабаев-Смирнов : Была такая мысль. Мы даже хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление. Но пока не получилось.

«Казанова» Валерия Леонтьева – хит фигурного сезона. У этого номера даже есть телеграм-канал!