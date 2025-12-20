4

Тимур Бабаев-Смирнов: «Хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление, но пока не получилось»

Жданова и Бабаев-Смирнов: хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление.

Танцоры на льду Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов высказались о передаче образов в своих программах.

В ритм-танце фигуристы выступают под песни Валерия Леонтьева, в произвольном – под музыку из фильма «Жестокий романс».

Бабаев-Смирнов: Прежде всего мы сами внутренне стали немного взрослее, получается передать образ более продумано и сознательно, с чувством с толком. И это сказывается на том, как воспринимают это зрители на льду.

Жданова: Для нас важно все, мы стараемся сделать свой максимум. Болельщики – это наше все, мы их очень любим – это не передать словами.

Бабаев-Смирнов: Наша дисциплина – спортивные танцы на льду. Здесь важна и спортивная составляющая, и эстетическая. Работать нужно в обоих направлениях.

Жданова: Была мысль пригласить Ларису Гузееву? Было бы приятно, если бы она смогла приехать. И было бы интересно узнать, что она думает по поводу нашего танца.

Бабаев-Смирнов: Была такая мысль. Мы даже хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление. Но пока не получилось.

«Казанова» Валерия Леонтьева – хит фигурного сезона. У этого номера даже есть телеграм-канал!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России
танцы на льду
logoчемпионат России
Тимур Бабаев-Смирнов
Варвара Жданова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
23 минуты назад
Роман Костомаров: «Не разбираюсь в современных танцах на льду. Все усложнилось, нет ни времени, ни желания следить за этим»
вчера, 10:31
Илья Авербух: «Степанова и Букин – абсолютные лидеры. Кагановская и Некрасов сильно прибавили в этом сезоне, важно было, как они о себе заявят»
вчера, 09:47
Главные новости
Павел Дрозд: «Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много»
9 минут назад
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
11 минут назадLive
Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду
14 минут назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
23 минуты назад
Софья Леонтьева: «Мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, когда-нибудь это закончится и все будет поспокойнее»
35 минут назад
Роднина о короткой программе Гуменника: «Хороший прокат с четким исполнением всех элементов»
54 минуты назад
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
сегодня, 11:23
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали
сегодня, 11:15Фото
Тарасова о пожизненном отстранении фигуриста Десятова: «Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме»
сегодня, 11:06
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри лидируют после первого дня
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
6 минут назад
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
26 минут назад
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12