Софья Леонтьева: «Мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, когда-нибудь это закончится и все будет поспокойнее»

Фигуристка Леонтьева оценила выступление на чемпионате России после операции.

Танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оценили свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В ноябре Леонтьева порезала руку лезвием конька и перенесла операцию.

«В первую очередь хотим поблагодарить друг друга. Если бы у нас не было гармонии в паре, взаимопонимания друг с другом, с тренерами, ничего бы не получилось, мы бы не выступали здесь. Все благодаря общим усилиям, поддержке, любви мы смогли это сделать. Мы всем благодарны.

Мысли, чтобы не кататься, не было. Нас допустили до чемпионата России, мы были обязаны подготовиться и выступить. Это самый сложный старт в карьере? Нет, не могу назвать его самым сложным, мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится и все будет поспокойнее. Мы стали более ответственными, дисциплинированными, наверное, в этом заключается успех. Стало больше нагрузки, выносливость стала лучше. Все будет хорошо», – сказала Леонтьева.

«Наверное, то, что мы держимся семь лет за счет того, что мы есть друг у друга, есть поддержка вне зависимости от того, что происходило. Это взаимопонимание, эмпатия, которая у обоих есть, мы на этом и держимся, проходим тяжелые моменты, травмы и движемся вперед. Что позитивного отметим? Наша работа с тренерами, друг с другом, наша мотивация», – добавил Горелкин.