0

Софья Леонтьева: «Мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, когда-нибудь это закончится и все будет поспокойнее»

Фигуристка Леонтьева оценила выступление на чемпионате России после операции.

Танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин оценили свое выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В ноябре Леонтьева порезала руку лезвием конька и перенесла операцию.

«В первую очередь хотим поблагодарить друг друга. Если бы у нас не было гармонии в паре, взаимопонимания друг с другом, с тренерами, ничего бы не получилось, мы бы не выступали здесь. Все благодаря общим усилиям, поддержке, любви мы смогли это сделать. Мы всем благодарны.

Мысли, чтобы не кататься, не было. Нас допустили до чемпионата России, мы были обязаны подготовиться и выступить. Это самый сложный старт в карьере? Нет, не могу назвать его самым сложным, мы всегда выступаем с приключениями. Надеюсь, что когда-нибудь это закончится и все будет поспокойнее. Мы стали более ответственными, дисциплинированными, наверное, в этом заключается успех. Стало больше нагрузки, выносливость стала лучше. Все будет хорошо», – сказала Леонтьева.

«Наверное, то, что мы держимся семь лет за счет того, что мы есть друг у друга, есть поддержка вне зависимости от того, что происходило. Это взаимопонимание, эмпатия, которая у обоих есть, мы на этом и держимся, проходим тяжелые моменты, травмы и движемся вперед. Что позитивного отметим? Наша работа с тренерами, друг с другом, наша мотивация», – добавил Горелкин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
logoДаниил Горелкин
logoчемпионат России
logoсборная России
танцы на льду
logoСофья Леонтьева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
24 минуты назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин выиграли ритм-танец, Кагановская и Некрасов – 2-е, Миронова и Устенко – 3-и
18 декабря, 16:22
Софья Леонтьева: «Мы меняли некоторые моменты в наших программах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно»
18 декабря, 14:07
Главные новости
Павел Дрозд: «Если кто‑то стремится проводить меня на пенсию, то боюсь огорчить. Потенциала и сил очень много»
10 минут назад
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
12 минут назадLive
Степанова и Букин стали пятикратными чемпионами России в танцах на льду
15 минут назад
⚡ Чемпионат России. Степанова и Букин победили в танцах на льду, Кагановская и Некрасов – 2-е, Пасечник и Чиризано – 3-и
24 минуты назад
Тимур Бабаев-Смирнов: «Хотели позвать Валерия Леонтьева на наше выступление, но пока не получилось»
44 минуты назад
Роднина о короткой программе Гуменника: «Хороший прокат с четким исполнением всех элементов»
55 минут назад
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
сегодня, 11:23
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали
сегодня, 11:15Фото
Тарасова о пожизненном отстранении фигуриста Десятова: «Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме»
сегодня, 11:06
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри лидируют после первого дня
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Понимаем, что вся работа проделана не зря, это мотивирует двигаться вперед». Щербакова и Гончаров о 5-м месте на чемпионате России
7 минут назад
Дмитрий Студеникин: «Нам еще расти и расти. Лет десять покатаемся еще»
27 минут назад
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12