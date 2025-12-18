0

Софья Леонтьева: «Мы меняли некоторые моменты в наших программах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно»

Леонтьева о травме руки: пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно.

Танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, как готовились к чемпионату России после того, как партнерша получила травму руки. 

Горелкин: Мы рады, что мы здесь выступаем, находимся в прекрасном Петербурге. Были безумно счастливы выступить, ощутить соревновательный момент.

Леонтьева: Последние события подкосили действительно, мы рады выступать здесь, публика поддерживала классно. Довольны тем, что откатали ритмический танец. Мы меняли некоторые моменты в наших программах, все-таки, это нужные пальцы, левая рука участвует во всех хватах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно, когда идет прямое взаимодействие руки с рукой.

Не могу завязывать коньки сама, пальцы не сгибаются и не разгибаются, но разминаю их, с каждым днём все становится лучше.

Горелкин: Зато я научился завязывать Соне коньки, она привередлива в том плане. Перед тренировкой пять раз перевязываешь коньки, потому что неудобно.

Леонтьева: Даня — лучший партнер, терпел мои капризы.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
танцы на льду
logoсборная России
logoчемпионат России
logoСофья Леонтьева
logoДаниил Горелкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
сегодня, 12:55Live
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: костюм ковбоя, платье с мехом, пиджак на голое тело
сегодня, 03:25
Главные новости
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
сегодня, 12:55Live
Тарасова поздравила Авербуха с 52-летием: «Желаю творческих успехов, чтобы его не переставала волновать музыка, под которую он ставит программы»
37 минут назад
Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа в прогоне произвольной программы на чемпионате России
сегодня, 11:26
Щербакова на вопрос Ягудина о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022: «У меня есть мнение на этот счет, но мне кажется неэтичным отвечать на этот вопрос»
сегодня, 11:18
Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу «Кошки»
сегодня, 10:33
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 10:07
Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»
сегодня, 09:56
Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»
сегодня, 09:44
Татьяна Тарасова: «После летней поездки к Арутюняну Гуменник стал более стабильно кататься. Его многооборотные прыжки у меня не вызывают опасения»
сегодня, 09:30
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
сегодня, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58