Софья Леонтьева: «Мы меняли некоторые моменты в наших программах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно»

Леонтьева о травме руки: пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно.

Танцоры на льду Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, как готовились к чемпионату России после того, как партнерша получила травму руки.

Горелкин: Мы рады, что мы здесь выступаем, находимся в прекрасном Петербурге. Были безумно счастливы выступить, ощутить соревновательный момент.

Леонтьева: Последние события подкосили действительно, мы рады выступать здесь, публика поддерживала классно. Довольны тем, что откатали ритмический танец. Мы меняли некоторые моменты в наших программах, все-таки, это нужные пальцы, левая рука участвует во всех хватах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно, когда идет прямое взаимодействие руки с рукой.

Не могу завязывать коньки сама, пальцы не сгибаются и не разгибаются, но разминаю их, с каждым днём все становится лучше.

Горелкин: Зато я научился завязывать Соне коньки, она привередлива в том плане. Перед тренировкой пять раз перевязываешь коньки, потому что неудобно.

Леонтьева: Даня — лучший партнер, терпел мои капризы.