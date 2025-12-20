  • Спортс
  • Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление Петра Гуменника и Аделии Петросян в коротких программах на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

– Что скажете о выступлении Гуменника?

– Гуменник вообще был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Он катался так, что я смотрела бы на него и смотрела... Я в восторге от вчерашних прокатов, – сказала Тарасова.

– Как вам вчерашнее выступление Петросян?

– Был настоящий прокат короткой программы!

– Говорили даже, что вы плакали...

– Да, потому что человек справился. На наших глазах не справлялся, и на наших же глазах через минуту это сделал. Умница и молодец, настоящий боец. Ее качества вызывают у меня гордость, – добавила она.

Наши олимпийцы сияют на ЧР: Гуменник – лучший в битве нервов, у Петросян – личный рекорд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
мужское катание
женское катание
