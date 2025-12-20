Роднина о короткой программе Гуменника: «Хороший прокат с четким исполнением всех элементов»

Роднина о короткой Гуменника: был хороший прокат с четким исполнением элементов.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина оценила выступление Петра Гуменника на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Гуменник лидирует после короткой программы, набрав 103,77 балла.

«Гуменник молодец. Все сделал, со всем справился. Был хороший прокат с четким исполнением всех элементов. В короткой программе так и надо», – сказала Роднина.

