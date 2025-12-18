Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»

Бестемьянова: Дикиджи и Петросян – фавориты чемпионата России.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала фаворитов чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«По возможности чемпионат России буду смотреть лайв, если не буду успевать, потом в записи посмотрю. Очень жду интересной борьбы. Я очень люблю чемпионат России, потому что это интригующе и непредсказуемо.

Вообще, в этом году все как-то странно. Я считаю очевидными фаворитами Степанову и Букина в танцах. Мишину и Галлямова – в парах. Была серьезнейшая травма у Саши. У меня есть такая большая надежда, что он выбирается из этого жуткого коллапса, поэтому хочу их поддержать.

Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании. Мы второй год с Игорем Бобриным ставим программы для Влада Дикиджи . Конечно, мы за него очень болеем. Мы очень рассчитываем на то, что он как следует откатает программу и будет оценен на то количество баллов, на которое накатает.

Аделия Петросян – фаворит в женском одиночном катании. Но как будет, никто не знает. Для Аделии и Петра Гуменника победа на чемпионате России перед Олимпиадой вообще никакого значения не играет», – сказала Бестемьянова.