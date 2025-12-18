0

Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»

Бестемьянова: Дикиджи и Петросян – фавориты чемпионата России.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова назвала фаворитов чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«По возможности чемпионат России буду смотреть лайв, если не буду успевать, потом в записи посмотрю. Очень жду интересной борьбы. Я очень люблю чемпионат России, потому что это интригующе и непредсказуемо.

Вообще, в этом году все как-то странно. Я считаю очевидными фаворитами Степанову и Букина в танцах. Мишину и Галлямова – в парах. Была серьезнейшая травма у Саши. У меня есть такая большая надежда, что он выбирается из этого жуткого коллапса, поэтому хочу их поддержать.

Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании. Мы второй год с Игорем Бобриным ставим программы для Влада Дикиджи. Конечно, мы за него очень болеем. Мы очень рассчитываем на то, что он как следует откатает программу и будет оценен на то количество баллов, на которое накатает.

Аделия Петросян – фаворит в женском одиночном катании. Но как будет, никто не знает. Для Аделии и Петра Гуменника победа на чемпионате России перед Олимпиадой вообще никакого значения не играет», – сказала Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
пары
logoчемпионат России
женское катание
мужское катание
танцы на льду
logoНаталья Бестемьянова
logoВладислав Дикиджи
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoАлександра Степанова
logoАнастасия Мишина
logoИван Букин
logoПетр Гуменник
logoАлександр Галлямов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наряды фигуристов на жеребьевке ЧР: костюм ковбоя, платье с мехом, пиджак на голое тело
сегодня, 03:25
«Петросян выиграет вне зависимости от того, как прокатает». Прогнозы на чемпионат России
16 декабря, 15:00
Интриги ЧР по фигурке: как там Петросян и Гуменник перед Олимпиадой, успокоился ли Галлямов?
15 декабря, 09:16
Главные новости
Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»
15 минут назад
Татьяна Тарасова: «После летней поездки к Арутюняну Гуменник стал более стабильно кататься. Его многооборотные прыжки у меня не вызывают опасения»
29 минут назад
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
44 минуты назад
Бойкова вернула желтый комбинезон для короткой программы «Убить Билла»
58 минут назад
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
сегодня, 07:40
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 07:07
Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России, Хуснутдинова, Елисова и Нелюбова намерены исполнить прыжок
сегодня, 06:50
«Петросян и Гуменник, которые готовятся к Олимпиаде, наверное, вызывают больший трепет у судей». Энберт о чемпионате России
сегодня, 06:26
Чемпионат России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов, Мозалев выступят с короткими программами
сегодня, 06:08
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Садкова, Хуснутдинова, Муравьева, Гущина, Синицына выступят с короткими программами
сегодня, 06:08
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05