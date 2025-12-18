Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»

Авербух: победа на ЧР ничего не гарантирует Гуменнику и Петросян на Олимпиаде.

Хореограф Илья Авербух считает, что на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге не будет «темных лошадок».

«Безусловно, интерес большой к тому, в какой форме ребята подойдут. Не знаю, смогу ли смотреть онлайн, но обязательно лучших посмотрю в записи. Пожелаю всем удачи.

Чемпионат России – главный старт сезона для наших спортсменов. Фавориты понятны. Во всех видах есть те, кто будет бороться за первое и второе места. Их имена любому специалисту объяснимы. Каких-то больших темных лошадок не предвидится.

Победа или не победа ничего не гарантирует на Олимпиаде ни Петру (Гуменнику ), ни Аделии (Петросян): успешное выступление не гарантирует, что так же будет на Олимпиаде, и неуспешное ничего не гарантирует. Считаю, любая победа, конечно, приносит определенное окрыление, но условное поражение может еще больше разозлить и тоже добавить мотивации.

Самое главное, чтобы не было травм и пик формы пришелся именно на февраль, когда будет Олимпиада, а не сейчас – на чемпионат России. Все-таки главный старт для этих двух спортсменов – это Олимпийские игры», – сказал Авербух.