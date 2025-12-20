У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали
У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали.
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян установила фото золотой олимпийской медали на экране своего телефона в качестве обоев.
На это обратил внимание «Чемпионат.com» во время чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге.
В сентябре Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Китае и позже получила приглашение на зимние Игры-2026 в Италии. Она выступит там в нейтральном статусе.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости