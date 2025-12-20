Фото
40

У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали

У Аделии Петросян на экране телефона стоит фото золотой олимпийской медали.

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян установила фото золотой олимпийской медали на экране своего телефона в качестве обоев.

На это обратил внимание «Чемпионат.com» во время чемпионата России, который проходит в Санкт-Петербурге.

В сентябре Петросян выиграла квалификационный олимпийский турнир в Китае и позже получила приглашение на зимние Игры-2026 в Италии. Она выступит там в нейтральном статусе.

ФОТО

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoАделия Петросян
женское катание
logoсборная России
logoфото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Наши олимпийцы сияют на ЧР: Гуменник – лучший в битве нервов, у Петросян – личный рекорд
сегодня, 04:55
Идеальный прокат Петросян, лучший в карьере! Этери обняла, Тарасова заплакала
сегодня, 04:00
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова, Захарова, Гущина, Хуснутдинова выступят с произвольными программами
вчера, 21:00
Главные новости
Роднина о короткой программе Гуменника: «Хороший прокат с четким исполнением всех элементов»
1 минуту назад
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
27 минут назадLive
Тарасова о короткой программе: «Гуменник был безошибочно красив, точен с музыкой и прекрасен с элементами. Смотрела бы на него и смотрела»
40 минут назад
Тарасова о пожизненном отстранении фигуриста Десятова: «Он дурак и скотина. Теперь будет выступать в тюрьме»
57 минут назад
Чемпионат Италии. Грассль, Гутманн, Конти и Мачии, Гиньяр и Фаббри лидируют после первого дня
сегодня, 07:45
Чемпионат Франции. Фурнье-Бодри и Сизерон лидируют после ритм-танца с баллами выше мирового рекорда, Аймоз выиграл короткую программу, Сяо Хим Фа – 2-й, другие результаты
сегодня, 07:31
Американский фигурист Десятов отстранен пожизненно из-за дела о сексуальном насилии
сегодня, 06:33
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:18
Чемпионат России. Петросян, Двоеглазова, Фролова, Садкова, Захарова, Гущина, Хуснутдинова выступят с произвольными программами
вчера, 21:00
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Елизавета Куликова: «Рада, что смогла откатать на максимум по эмоциям и прыжкам»
вчера, 17:13
Алексей Ягудин: «Ксения Синицына – Майя Плисецкая фигурного катания»
вчера, 17:03
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
вчера, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
вчера, 12:55
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
18 декабря, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15