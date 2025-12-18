1

«Петросян и Гуменник, которые готовятся к Олимпиаде, наверное, вызывают больший трепет у судей». Энберт о чемпионате России

Энберт считает, что судьи будут пристальнее оценивать Петросян и Гуменника на ЧР.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в команде Александр Энберт считает, что судьи будут внимательнее оценивать Аделию Петросян и Петра Гуменника на чемпионате России.

Соревнования по фигурному катанию пройдут с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

– На ваш взгляд, станет ли поражение для Аделии и Петра сильным ударом перед Олимпиадой? Или же это будет дополнительной мотивацией к улучшению результатов?

– Учитывая, как я и сказал, что отбор был год назад, это ЧР, на котором не проводится отбор на ближайшие Олимпийские игры. Поэтому спортсмены в какой-то степени психологически настраивают себя так, что этот турнир не решающий судьбу, а турнир, который поможет им произвести последние какие-то настройки своей программы, контента перед ОИ.

Какой бы ни был прокат на ЧР, это конечно будет влиять. Любому спортсмену хочется хорошо откатать, получить подтверждение того, что он идет правильным путем, тренировки идут правильно, все получается на соревнованиях. Это, конечно, хорошая мотивация.

Спортсмены не очень сильно распространяются по поводу задач на ЧР. И мы по большому счету о них не знаем. Только то, что тренеры скажут, что-то сами спортсмены в интервью говорят. Конечно, все скажут, что они всегда хотят побеждать и все прочее. 

Но при более широком восприятии этого вопроса, я не думаю, что какой-то из неудачных прокатов станет прямо ударом. Это скорее станет точкой, на что нужно обратить внимание перед Олимпийскими играми. А вот хорошее выступление станет хорошей мотивацией. 

– Есть опасения, что судьи будут завышать оценки Гуменнику и Петросян на ЧР. Вы разделяете эти опасения? 

– В фигурном катании есть человеческий фактор, конечно. Не думаю, что есть какое-то вот прям желание у судей ставить им очень высокие баллы несмотря ни на что. 

Но с точки зрения этого фактора, спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде, наверное, вызывают больший трепет у судей. И я думаю, что как минимум они будут пристальнее смотреть за докрутами, компонентами. И стараться решать, как и написано в правилах, все спорные вопросы в пользу спортсмена, – сказал Энберт.

В сентябре Петросян и Гуменник выиграли олимпийский квалификационный турнир в Китае. В феврале они выступят на зимних Играх-2026 в Италии.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт день за днем»
logoсборная России
мужское катание
Александр Энберт
logoчемпионат России
женское катание
logoАделия Петросян
logoПетр Гуменник
logoОлимпийская сборная России
logoОлимпиада-2026
