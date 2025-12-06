⚡ Финал Гран-при. Лью победила, Накаи – 2-я, Сакамото – 3-я
Американская фигуристка Алиса Лью одержала победу в финале Гран-при.
6 декабря фигуристки представили произвольные программы в финале Гран-при в Нагое. Победу одержала Алиса Лью.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Нагоя, Япония
Женщины
Итоговое положение
1. Алиса Лью (США) – 222,49
2. Ами Накаи (Япония) – 220,89
3. Каори Сакамото (Япония) – 218,80
4. Эмбер Гленн (США) – 211,50
5. Моне Чиба (Япония) – 210,22
6. Ринка Ватанабе (Япония) – 207,14
Произвольная программа
1. Каори Сакамото (Япония) – 149,40
2. Ами Накаи (Япония) – 146,98
3. Алиса Лью (США) – 146,70
4. Эмбер Гленн (США) – 144,65
5. Ринка Ватанабе (Япония) – 136,46
6. Моне Чиба (Япония) – 132,95
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости