Аделия Петросян: «Очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая – надеюсь, он придется на февраль»

Петросян: именно сейчас начинаю набирать форму. Надеюсь, пик придется на февраль.

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян оценила выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге (1-е место).

– Легко было только добраться сюда в kiss and cry, а остальное было сегодня тяжело. Хотя все прошло вроде очень даже хорошо: и тренировка была хорошая, и разминка была хорошая, прокат был достойным. Жаловаться мне не на что. Зрители поддерживали просто... Я даже не знаю на каком уровне! Потому что они и стоя аплодировали, и кричали – было очень здорово.

– 86 баллов за короткую программу – ты ожидала такую цифру?

– Ну, я помню сколько у меня было, когда я выступала на максимуме, так что я рада, что такие оценки вновь появились в этом сезоне. Надеюсь, что буду только дорабатывать и улучшаться.

– Ты тяжело входила в сезон, но форму как будто набрала специально к чемпионату России. Это такая тактика?

– Нет, конечно, такой стратегии не было. Первый месяц межсезонья был входящий, потом травма на два месяца – она практически меня выбила. И вот я очень рада, что именно сейчас начинаю набирать форму. Она, естественно, еще не пиковая. Надеюсь, что весь пик придется на февраль.

– Насколько легко тебе дался тройной аксель? Если сравнивать с четверными.

– У меня он немного странный сам по себе, он и выглядит необычно, мне кажется. Я когда его ловлю, мне достаточно легко его держать. Просто было важно поймать выезд и уже набирать обороты: прыгать больше, больше, больше. Когда ног забиты полностью, и я иду и прыгаю этот элемент, я понимаю, что уже он более-менее подходит к стабильному элементу.

– Когда получился тройной аксель – выдохнула? Или все-таки было напряжение?

– После тройного акселя вообще хотелось прыгать от радости, а не дальше ехать. Но я очень старалась. Я знала, что мне расслабляться нельзя ни в коем случае. Тем более, что был уже опыт два года назад в Красноярске – я там не расслабилась, но все равно тройной лутц уронила. Ехала, держала в голове, что далеко не конец программы. Надо доехать, выйти со льда и потом уже расслабиться. Я расслабилась исключительно сидя в КиКе.

– Какие планы на произвольную программу? Тройной аксель будешь вставлять?

– Не люблю уже говорить про произвольную программу. Просто надеюсь, что все получится, – сказала Петросян в эфире Первого канала.