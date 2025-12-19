Аделия Петросян: «Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад»
Петросян: выезды с тройного акселя были две недели назад.
Двукратная чемпионка России Аделия Петросян рассказала, когда восстановила тройной аксель.
Сегодня фигуристка исполнила прыжок в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Редкие выезды с тройного акселя были две недели назад. В самой программе получился неделю назад. Тяжело тренировалась, нервничала даже там. Не говорю уже о том, что было здесь.
Получается на тренировках много. Но надеюсь, что доработаю», — сказала Петросян.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
