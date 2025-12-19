Даниелян о короткой программе: «Прокат был довольно легкий, уверенный. Лютый кайф»

Дениелян: прокат был довольно легкий, уверенный, лютый кайф.

Фигурист Артур Даниелян оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге.

Даниелян набрал 89,17 балла и идет четвертым после двух разминок из трех.

– Все получилось, конечно, это вызывает огромный восторг, потому что в рамках третьего официального старта третья короткая программа выполнена чисто визуально. Это лучше, чем было. Прокат был довольно легкий, уверенный. Лютый кайф. Питер как всегда – самая лучшая поддержка.

– На этапе Гран‑при ты был в тройке, у тебя открылось второе дыхание?

– Не знаю, какое дыхание по счету, но открылось. Есть аспекты, которые поменял, и что‑то сделал в голове, не знаю что, но теперь по‑другому выхожу на старт. Хочу это сохранить, – рассказал Даниелян.