0

Макар Игнатов: «2,5 недели назад встал на новые коньки в очередной раз, но для меня это нормальная ситуация»

Игнатов: за 2,5 недели до чемпионата России встал на новые коньки.

Макар Игнатов рассказал, что перед чемпионатом России в очередной раз сменил коньки. 

Сегодня Игнатов выступил с короткой программой на турнире и набрал 87,52 балла. 

— Ощущения — серединка на половинку. Подготовка шла хорошо, но 2,5 недели назад встал на новые коньки в очередной раз, но для меня это нормальная ситуация.

С Евгением Викторовичем (Плющенко) технические моменты обсудили, почти получилось. Мне кажется, это мой третий или четвертый чемпионат России в Санкт‑Петербурге, я всегда рад домой приехать. Со здоровьем все нормально. Саша (Трусова) всегда меня поддерживает, сюда не приедет.

— Как вам интерактивные борты?

— Надеюсь, они застрахованы. Это не моя зона ответственности. Сегодня с Темой Ковалевым столкнулись, я чуть за борт не вылетел. Все что угодно может случиться. Не отвлекает, нормально. Вы сказали, теперь буду думать об этом, — сказал Игнатов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
