Глеб Лутфуллин: «Я решил не думать о месте на чемпионате России и войти в форму, в которую могу»
Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями после проката короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Ощущения позитивные, добрые, хорошие. Удовлетворен – 90 баллов в родных стенах.
Через полтора года я буду здесь тренироваться уже 10 лет, второй дом уже. На тренировках лед совсем другой, видимо, заливают по-другому.
Я решил откинуть эти мысли и не думать о месте и войти в форму, в которую могу. Восстановление [после болезни] было недолгим», – сказал Лутфуллин.
