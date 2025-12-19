Глеб Лутфуллин: «Я решил не думать о месте на чемпионате России и войти в форму, в которую могу»

Лутфуллин: решил не думать о месте на ЧР и войти в форму, в которую могу.

Глеб Лутфуллин поделился впечатлениями после проката короткой программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Ощущения позитивные, добрые, хорошие. Удовлетворен – 90 баллов в родных стенах.

Через полтора года я буду здесь тренироваться уже 10 лет, второй дом уже. На тренировках лед совсем другой, видимо, заливают по-другому.

Я решил откинуть эти мысли и не думать о месте и войти в форму, в которую могу. Восстановление [после болезни] было недолгим», – сказал Лутфуллин.