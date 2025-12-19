Семен Соловьев: «Я более собранный? Более старый уже. Да в целом ничего такого прям не поменялось»
Соловьев оценил прокат короткой программы на чемпионате России.
Российский фигурист Семен Соловьев оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге (77,68 балла).
– Старт великолепный, но чуть‑чуть недоволен собой. Надо было, конечно, все делать на плюсы. Не знаю, что сыграло роль [в ошибках], честно. На разминке было все прекрасно. Не хватило чего‑то.
Подготовка к чемпионату России проходила спокойно. Сначала в Белоруссию съездили на соревнования, там неплохо откатал. Был подготовительный старт.
– Что изменилось в тебе в этом сезоне после провального прошлого?
– Чуть упростили. Но после Нового года планируем вернуть усложненный [вариант].
– Ты в этом сезоне более собранный.
– Более старый уже. Да в целом ничего такого прям не поменялось, – рассказал Соловьев.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости