Никита Сарновский: «Ехал лучше, чем на этапах. Флип и риттбергер решили не ставить, чтобы не было риска»

Сарновский оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026.

Фигурист Никита Сарновский оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге (85,31 балла).

– И публика, и организация очень хорошие, прикольно. Я вчера смотрел соревнования с диким восторгом. Первый раз смотрел танцы, пары тоже смотрел. Был впечатлен, сегодня выходил с настроем, что будет так же или лучше. Ехал лучше, чем на этапах.

– Когда приняли решение вставлять лутц?

– У меня была травма, не мог прыгать четверной лутц. Сейчас напрыгал лутц. Флип и риттбергер решили не ставить, чтобы не было риска. Они у меня есть, но не такие стабильные, чтобы вставить в произвольную на чемпионате России. В произвольной будет четыре четверных и два тройных акселя.

Евгений Викторович (Плющенко) поздравил с прокатом, сказал, что на дорожке ехал чуть‑чуть расслабленным, – рассказал Сарновский.