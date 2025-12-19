0

Никита Сарновский: «Ехал лучше, чем на этапах. Флип и риттбергер решили не ставить, чтобы не было риска»

Сарновский оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026.

Фигурист Никита Сарновский оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге (85,31 балла).

– И публика, и организация очень хорошие, прикольно. Я вчера смотрел соревнования с диким восторгом. Первый раз смотрел танцы, пары тоже смотрел. Был впечатлен, сегодня выходил с настроем, что будет так же или лучше. Ехал лучше, чем на этапах.

– Когда приняли решение вставлять лутц?

– У меня была травма, не мог прыгать четверной лутц. Сейчас напрыгал лутц. Флип и риттбергер решили не ставить, чтобы не было риска. Они у меня есть, но не такие стабильные, чтобы вставить в произвольную на чемпионате России. В произвольной будет четыре четверных и два тройных акселя.

Евгений Викторович (Плющенко) поздравил с прокатом, сказал, что на дорожке ехал чуть‑чуть расслабленным, – рассказал Сарновский.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
Никита Сарновский
logoсборная России
мужское катание
logoчемпионат России
logoЕвгений Плющенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Матвей Ветлугин: «Проделал титаническую работу после последнего этапа Гран‑при. Было нечего терять»
10 минут назад
Семен Соловьев: «Я более собранный? Более старый уже. Да в целом ничего такого прям не поменялось»
13 минут назад
Чемпионат России. Мозалев лидирует после двух разминок, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров выступят с короткими программами
20 минут назадLive
Главные новости
Матвей Ветлугин: «Проделал титаническую работу после последнего этапа Гран‑при. Было нечего терять»
10 минут назад
Семен Соловьев: «Я более собранный? Более старый уже. Да в целом ничего такого прям не поменялось»
13 минут назад
Макар Игнатов: «2,5 недели назад встал на новые коньки в очередной раз, но для меня это нормальная ситуация»
17 минут назад
Чемпионат России. Мозалев лидирует после двух разминок, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров выступят с короткими программами
20 минут назадLive
Глеб Лутфуллин: «Я решил не думать о месте на чемпионате России и войти в форму, в которую могу»
22 минуты назад
Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»
сегодня, 13:03
Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»
сегодня, 12:44
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»
сегодня, 12:24
Козловский – Галлямову: «Может, вам на вторую часть сезона взять кавер на «Травиату» из «Смешариков»? Или хотя бы на дорожку»
сегодня, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
55 минут назад
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15