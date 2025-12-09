Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов выступят на чемпионате России
Гуменник, Дикиджи, Кондратюк выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
ФФККР опубликовала состав участников мужских соревнований на чемпионате России-2026 по фигурному катанию.
Турнир пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.
Чемпионат России-2026
Мужчины
Александр Мельников
Никита Сарновский
Семен Соловьев
Дамир Черипка
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости