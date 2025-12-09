12

Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Семененко, Угожаев, Федоров, Игнатов выступят на чемпионате России

Гуменник, Дикиджи, Кондратюк выступят на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

ФФККР опубликовала состав участников мужских соревнований на чемпионате России-2026 по фигурному катанию. 

Турнир пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.

Чемпионат России-2026

Мужчины

Матвей Ветлугин

Петр Гуменник

Артур Даниелян

Владислав Дикиджи

Макар Игнатов

Артем Ковалев

Марк Кондратюк

Глеб Лутфуллин

Александр Мельников

Андрей Мозалев

Роман Савосин

Даниил Самсонов

Никита Сарновский

Евгений Семененко

Семен Соловьев

Николай Угожаев

Григорий Федоров

Дамир Черипка

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ФФККР
ФФККР
logoПетр Гуменник
logoАртур Даниелян
logoМакар Игнатов
logoВладислав Дикиджи
logoМатвей Ветлугин
logoМарк Кондратюк
logoАндрей Мозалев
logoГлеб Лутфуллин
logoАртем Ковалев
logoЕвгений Семененко
logoДаниил Самсонов
Роман Савосин
logoНиколай Угожаев
logoГригорий Федоров
мужское катание
logoсборная России
logoчемпионат России
