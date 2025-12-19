1

Матвей Ветлугин: «Проделал титаническую работу после последнего этапа Гран‑при. Было нечего терять»

Ветлугин оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026.

Фигурист Матвей Ветлугин оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге.

Ветлугин идет вторым после двух разминок с результатом 92,76 балла.

«Конечно, я порадовался, потому что настраиваться было сложно. Была проделана титаническая работа после последнего этапа Гран‑при. Сегодня более осознанные были действия перед выходом на лед, но придавала уверенности соревновательная атмосфера.

Было нечего терять, в конце старался потанцевать, дать эмоции, но понимал, что надо выкатывать блоки, держать вращения.

Четверной флип не получался сегодня вообще, подумал, что придется делать что‑то в прокате, но он был сделан на большой плюс, поэтому я обрадовался. Осознавал, что в следующий раз это не должно меня выбивать (из колеи). В целом, могу сказать, справился.

Много стартов физически не вымотали, въехал организмом именно в физическом плане, мне нужен был плотный опыт соревновательной практики.

Удивился первому стартовому номеру? Вчера на тренировке уже принял это. Ко мне первый раз пришел лучший друг на соревнования, он мне написал: обещай, что будешь первым. Я сказал: обещаю, что после своего проката точно буду первым», – сказал Ветлугин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
