  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»
2

Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»

Туктамышева об интервью Кравченко: давно хотелось поговорить в таком формате.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила дать интервью блогеру Вите Кравченко.

– Ты недавно дала большое интервью Вите Кравченко. Знаю, что очень долго не могла на него решиться.

– С тех пор как он мне впервые написал, я год сомневалась. Все это время я нахожусь в терапии, работаю с психологом, пытаюсь нащупать какую-то внутреннюю свободу...

И когда Витя написал второй раз, поняла, что если сейчас не дам это интервью, то уже никогда не дам. Весь этот год думала, что если сейчас у него выйдет интервью с какой-то другой фигуристкой, ни за что себе не прощу. И видимо, он услышал мои мысли.

Мне давно хотелось поговорить именно в таком формате. Показать Глазов, рассказать обо всех трудностях, через которые мы проходим, о своей истории...

– Ты же смотрела другие интервью на канале и понимала, о чем пойдет речь?

– Конечно. Видела выпуски с Ритой Мамун, с Екатериной Гамовой, с Александром Бубликом, многие другие. У меня был друг, который очень любил смотреть Витю. И вот он меня подсадил.

Считаю, что Витя очень глубокий интервьюер, классно раскрывает собеседников. У него талант прочувствовать то, что действительно важно. И мне показалось, что пора уже начинать говорить о важном и в фигурном катании. Затронуть проблемы, которые не принято обсуждать, но они есть.

– Тебе понравился результат?

– Очень. Мы снимали очень много, говорили на самые разные темы, и в фильм в итоге вошла только малая часть. Отчасти Витя меня пожалел, не взял какие-то яркие фразочки, которые могли бы быть резонансными.

– Как тебе реакция на твой выпуск?

– Приятно, что когда ко мне подходят фотографироваться, часто говорят, что смотрели интервью и им очень понравилось. Многие писали, в том числе из-за рубежа.

Писали не только болельщики, но и спортсмены, мои знакомые и друзья. Мне приятно, что в них «попали» мои мысли. Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет переосмыслить и проработать старые травмы... Тогда мы все сделали не зря.

– Одна из важных тем выпуска – про насилие в детском спорте. Что с этим можно сделать?

– Как минимум – начать об этом говорить. Я выросла в системе, где результаты достигаются, скажем так, под давлением. И мне долго казалось, что иначе нельзя, что так правильно.

А потом я стала смотреть на других людей, обсуждать свои сомнения, в том числе с психологом. И через внутреннюю работу, через чужой положительный опыт поняла, что можно и иначе.

Сейчас я сама работаю с детьми и вижу, что помимо опыта кнута и пряника, есть и только метод пряника. Когда дети тебя слушают, потому что уважают или хотят тебя порадовать. Им интересно, им нравится заниматься, но они работают не из страха, что произойдет в случае ошибки, – сказала Туктамышева в интервью Спортсу’’.

«Он нашел мою квартиру». Туктамышеву преследует сталкер, а защиты нет

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
женское катание
logoсборная России
logoЕлизавета Туктамышева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»
сегодня, 12:44
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
сегодня, 12:36
Главные новости
Андрей Мозалев: «Это мой седьмой чемпионат России, можно привыкнуть. Прихожу, все знаю, спокойно ко всему отношусь»
37 секунд назад
Никита Сарновский: «Ехал лучше, чем на этапах. Флип и риттбергер решили не ставить, чтобы не было риска»
11 минут назад
Матвей Ветлугин: «Проделал титаническую работу после последнего этапа Гран‑при. Было нечего терять»
16 минут назад
Семен Соловьев: «Я более собранный? Более старый уже. Да в целом ничего такого прям не поменялось»
19 минут назад
Макар Игнатов: «2,5 недели назад встал на новые коньки в очередной раз, но для меня это нормальная ситуация»
23 минуты назад
Чемпионат России. Мозалев лидирует после двух разминок, Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Семененко, Угожаев, Федоров выступят с короткими программами
26 минут назадLive
Глеб Лутфуллин: «Я решил не думать о месте на чемпионате России и войти в форму, в которую могу»
28 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Слежу за историей Костылевой, это очень страшно. Никто не знает, как на ней скажется неуравновешенность самого близкого человека»
сегодня, 12:44
Туктамышева о Лью: «Мне нравится ее внутренний стержень, то, как она себя ощущает на льду. Уже из-за этого я не могу плохо к ней относиться»
сегодня, 12:36
Елизавета Туктамышева: «Тренерство мне безумно интересно, хотя с финансовой точки зрения это несоизмеримо с работой в медиа. Медиа намного выгоднее»
сегодня, 12:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
сегодня, 13:30
Туктамышева о работе на финале Гран-при в Японии: «Нужно было снимать влоги, интервью, готовиться к ним. Это оказалось совсем не просто»
сегодня, 12:55
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выйдут на лед с произвольными программами
сегодня, 06:50
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко покажут произвольные танцы
сегодня, 06:40
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
вчера, 10:09
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15