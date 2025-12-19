Туктамышева об интервью Кравченко: «Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет проработать старые травмы. Тогда мы все сделали не зря»

Туктамышева об интервью Кравченко: давно хотелось поговорить в таком формате.

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала, почему решила дать интервью блогеру Вите Кравченко .

– Ты недавно дала большое интервью Вите Кравченко. Знаю, что очень долго не могла на него решиться.

– С тех пор как он мне впервые написал, я год сомневалась. Все это время я нахожусь в терапии, работаю с психологом, пытаюсь нащупать какую-то внутреннюю свободу...

И когда Витя написал второй раз, поняла, что если сейчас не дам это интервью, то уже никогда не дам. Весь этот год думала, что если сейчас у него выйдет интервью с какой-то другой фигуристкой, ни за что себе не прощу. И видимо, он услышал мои мысли.

Мне давно хотелось поговорить именно в таком формате. Показать Глазов, рассказать обо всех трудностях, через которые мы проходим, о своей истории...

– Ты же смотрела другие интервью на канале и понимала, о чем пойдет речь?

– Конечно. Видела выпуски с Ритой Мамун, с Екатериной Гамовой, с Александром Бубликом, многие другие. У меня был друг, который очень любил смотреть Витю. И вот он меня подсадил.

Считаю, что Витя очень глубокий интервьюер, классно раскрывает собеседников. У него талант прочувствовать то, что действительно важно. И мне показалось, что пора уже начинать говорить о важном и в фигурном катании. Затронуть проблемы, которые не принято обсуждать, но они есть.

– Тебе понравился результат?

– Очень. Мы снимали очень много, говорили на самые разные темы, и в фильм в итоге вошла только малая часть. Отчасти Витя меня пожалел, не взял какие-то яркие фразочки, которые могли бы быть резонансными.

– Как тебе реакция на твой выпуск?

– Приятно, что когда ко мне подходят фотографироваться, часто говорят, что смотрели интервью и им очень понравилось. Многие писали, в том числе из-за рубежа.

Писали не только болельщики, но и спортсмены, мои знакомые и друзья. Мне приятно, что в них «попали» мои мысли. Может, кто-то порефлексирует, вспомнит, что он не один, захочет переосмыслить и проработать старые травмы... Тогда мы все сделали не зря.

– Одна из важных тем выпуска – про насилие в детском спорте. Что с этим можно сделать?

– Как минимум – начать об этом говорить. Я выросла в системе, где результаты достигаются, скажем так, под давлением. И мне долго казалось, что иначе нельзя, что так правильно.

А потом я стала смотреть на других людей, обсуждать свои сомнения, в том числе с психологом. И через внутреннюю работу, через чужой положительный опыт поняла, что можно и иначе.

Сейчас я сама работаю с детьми и вижу, что помимо опыта кнута и пряника, есть и только метод пряника. Когда дети тебя слушают, потому что уважают или хотят тебя порадовать. Им интересно, им нравится заниматься, но они работают не из страха, что произойдет в случае ошибки, – сказала Туктамышева в интервью Спортсу’’.

