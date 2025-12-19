0

Андрей Мозалев: «Это мой седьмой чемпионат России, можно привыкнуть. Прихожу, все знаю, спокойно ко всему отношусь»

Мозалев признался, что был спокоен в короткой программе на чемпионате России.

Фигурист Андрей Мозалев оценил прокат короткой программы на чемпионате России-2026 в Санкт-Петербурге.

Мозалев набрал 97,16 балла и лидирует после двух разминок из трех.

– Эмоции после проката только положительные. Готовился спокойно к старту, старался меньше об этом думать. В Омске, наоборот, много думал о соревнованиях, постоянно держал это в голове. Решил отпустить ситуацию, работал в полную силу, но старался относиться спокойно.

Это мой седьмой чемпионат России. Можно привыкнуть. Прихожу, все знаю, спокойно ко всему отношусь, на жеребьевке без разницы, какой номер получу.

– Вы в Санкт‑Петербурге были третьим на чемпионате России. Придавало уверенности, что здесь все хорошо складывается?

– Кроме чемпионата здесь было много других соревнований, не всегда все шло гладко, но при этом все равно позитивная атмосфера. Конечно, можно сказать, что выступаю дома, это мой родной город.

С Сашей Галлямовым куда‑то специально не ездим, пересекались в отеле, на жеребьевке, ходили вместе ужинать. На трибунах сидит мама, я уже привык к этому, она с детства смотрит мои соревнования. Не нарушает традиции.

– Привыкли к Москве?

– Мне даже больше нравится активный ритм жизни в Москве, заставляет двигаться, – рассказал Мозалев.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
мужское катание
logoАндрей Мозалев
logoчемпионат России
logoАлександр Галлямов
logoсборная России
