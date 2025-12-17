  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Никита Михайлов: «Я бы сравнил Елену Костылеву с Ильей Малининым. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи»
0

Никита Михайлов: «Я бы сравнил Елену Костылеву с Ильей Малининым. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи»

Михайлов считает, что Костылева сравнима по таланту с Малининым.

Российский хореограф Никита Михайлов сравнил фигуристку Елену Костылеву с Ильей Малининым. 

«Как спортсменку мы Лену знаем и любим. Она очень одаренная. Я бы ее сравнил в некотором роде с Ильей Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь. В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Еще не полностью раскрыт прыжковый потенциал – в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут еще больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи», – сказал Михайлов. 

Также он высказался о скандале матери фигуристки с тренером Евгением Плющенко. 

«В мире фигурного катания такого еще не было. И настолько громких, скандальных переходов, да еще и в таком количестве, тоже не помню. Лена в Москве была почти во всех школах и всегда через несколько лет переходила. И раз так, наверное, все-таки уже дело не в тренерах.

Безусловно, очень тяжело, когда родитель настолько вовлечен в процесс. У всех наших ведущих фигуристов был некий симбиоз с тренером. Доверие. Когда появляется третий, отвлекающий фактор, добавляется нервозность, начинаешь отвлекаться. Это уже не стопроцентный контакт».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Никита Михайлов
logoсборная России
женское катание
logoИлья Малинин
Ирина Костылева
РИА Новости
logoЕлена Костылева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Михайлов: «В следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть»
10 минут назад
Елена Вайцеховская: «Мне было крайне удивительно услышать комментарий Тарасовой, что Плющенко ради Лены Костылевой должен пойти навстречу маме»
вчера, 07:21
Мать Костылевой о Плющенко: «Не могу представить, что или кто заставляет олимпийского чемпиона так подло и низко лгать. Про то, что я влазила в тренировки – это абсурд»
15 декабря, 20:07
Главные новости
Никита Михайлов: «В следующий сезон Валиева точно выйдет, а дальше будем смотреть»
10 минут назад
Алена Леонова: «Не стала бы говорить, что Петросян – единственный претендент на золото ЧР. Хуснутдинова, Садкова и Двоеглазова очень сильны»
44 минуты назад
Дина Хуснутдинова исполнила на тренировке четверной тулуп
сегодня, 11:52Видео
Александр Жулин: «Недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Сейчас девушек такого калибра нет и близко»
сегодня, 11:49
Аделия Петросян восстановила тройной аксель
сегодня, 11:23Видео
Максим Траньков: «Не могу назвать ситуацию в женском одиночном катании стагнацией. Просто уровень чуть-чуть упал»
сегодня, 10:33
Татьяна Тарасова: «Для меня чемпионат России всегда лучше и интереснее, чем чемпионат Европы. Жду борьбы в каждом виде»
сегодня, 10:29
Вайцеховская о парном катании: «Логики в усеченной повестке на взрослых соревнованиях вижу меньше, чем в исключении из программы детских соревнований»
сегодня, 10:11
ISU рассмотрит вопрос допуска российских юниоров не раньше января
сегодня, 09:46
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова приняла приглашение участвовать в Олимпиаде-2026
1 декабря, 19:05