Никита Михайлов: «Я бы сравнил Елену Костылеву с Ильей Малининым. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи»

Михайлов считает, что Костылева сравнима по таланту с Малининым.

Российский хореограф Никита Михайлов сравнил фигуристку Елену Костылеву с Ильей Малининым.

«Как спортсменку мы Лену знаем и любим. Она очень одаренная. Я бы ее сравнил в некотором роде с Ильей Малининым, кстати. Она делает невероятные вещи, в ней есть некая внутренняя мощь. В ней, как и в Илье, необъятный запас таланта. Еще не полностью раскрыт прыжковый потенциал – в том плане, что они оба великолепно прыгают, но при этом могут еще больше. По уровню впечатления и потенциала для меня они в чем-то схожи», – сказал Михайлов.

Также он высказался о скандале матери фигуристки с тренером Евгением Плющенко.

«В мире фигурного катания такого еще не было. И настолько громких, скандальных переходов, да еще и в таком количестве, тоже не помню. Лена в Москве была почти во всех школах и всегда через несколько лет переходила. И раз так, наверное, все-таки уже дело не в тренерах.

Безусловно, очень тяжело, когда родитель настолько вовлечен в процесс. У всех наших ведущих фигуристов был некий симбиоз с тренером. Доверие. Когда появляется третий, отвлекающий фактор, добавляется нервозность, начинаешь отвлекаться. Это уже не стопроцентный контакт».