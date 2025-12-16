  • Спортс
  • «Все ждут отчаянную борьбу Мишиной и Бойковой за первое место, но и за третье будет очень интересное соперничество». Базарова о чемпионате России
Трехкратный призер чемпионатов Европы в парном катании Вера Базарова назвала претендентов на медали чемпионата России, который пройдет с 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге.

«В парном катании в этом сезоне мы видели возвращение в строй пермских пар. Радуют всех Елизавета Осокина с Артемом Грицаенко, Екатерина Чикмарева с Матвеем Янченковым, Таисия Щербинина и Артем Петров. Думаю, что благодаря этому список кандидатов на тройку расширится.

Это, конечно, в первую очередь, наши лидеры – Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Отмечу отдельно, что Бойкова с Козловским в этом сезоне в отличной форме, Анастасия Мухортова с Дмитрием Евгеньевым и три пермские пары.

Конечно, все ждут, как всегда, отчаянную борьбу Мишиной и Бойковой за первое место, но и за третье место будет очень интересное соперничество, на мой взгляд», – отметила Базарова.

«В женском одиночном катании претендентками на пьедестал я бы назвала Аделию Петросян, Дарью Садкову и Софью Муравьеву, но, на мой взгляд, главная фаворитка на победу, конечно же, Аделия. Претенденткой, безусловно, была бы и Алина Горбачева.

В мужском одиночном за призы будут бороться Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Владислав Дикиджи», – сказала Базарова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
