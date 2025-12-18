Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа в прогоне произвольной программы на чемпионате России

Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа в прогоне произвольной.

Фигуристка Аделия Петросян откатала произвольную программу на тренировке перед стартом чемпионата России в Санкт-Петербурге. Спортсменка исполнила тройной аксель, четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип. Женщины выступят с короткими программами завтра, 19 декабря. ВИДЕО