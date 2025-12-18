0

Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа в прогоне произвольной программы на чемпионате России

Петросян исполнила тройной аксель и два четверных тулупа в прогоне произвольной.

Фигуристка Аделия Петросян откатала произвольную программу на тренировке перед стартом чемпионата России в Санкт-Петербурге.

Спортсменка исполнила тройной аксель, четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип.

Женщины выступят с короткими программами завтра, 19 декабря.

ВИДЕО

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
женское катание
logoАделия Петросян
logoчемпионат России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»
сегодня, 09:56
Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»
сегодня, 09:44
Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России, Хуснутдинова, Елисова и Нелюбова намерены исполнить прыжок
сегодня, 06:50
Главные новости
Щербакова на вопрос Ягудина о тройном акселе Трусовой на Олимпиаде-2022: «У меня есть мнение на этот счет, но мне кажется неэтичным отвечать на этот вопрос»
8 минут назад
Фролова вернула прошлогоднюю произвольную программу «Кошки»
53 минуты назад
Чемпионат России. Степанова и Букин, Кагановская и Некрасов, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров, Пасечник и Чиризано покажут ритм-танцы
сегодня, 10:15
Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2026 в Санкт-Петербурге
сегодня, 10:07
Бестемьянова о чемпионате России: «Дикиджи – фаворит в мужском одиночном катании, Петросян – в женском»
сегодня, 09:56
Авербух о чемпионате России: «Фавориты понятны. Каких-то больших темных лошадок не предвидится»
сегодня, 09:44
Татьяна Тарасова: «После летней поездки к Арутюняну Гуменник стал более стабильно кататься. Его многооборотные прыжки у меня не вызывают опасения»
сегодня, 09:30
Чемпионат России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Осокина и Грицаенко выйдут на лед с короткими программами
сегодня, 09:15
Бойкова вернула желтый комбинезон для короткой программы «Убить Билла»
сегодня, 09:01
Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России, Хуснутдинова, Елисова и Нелюбова намерены исполнить прыжок
сегодня, 06:50
Ко всем новостям
Последние новости
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: кто из фаворитов проиграет чемпионат России-2025? Наши прогнозы
сегодня, 10:09
Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется
13 декабря, 14:40
Куница – Самбуеву: «Нам с Аленой очень понравилось, как ты катаешься. Надо просто это делать с холодной головой»
6 декабря, 20:16
Golden Spin. Шин и Надь победили в парах, Плазас и Фернандес – 2-е, Вуйямо и Бувар – 3-и
6 декабря, 17:32
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Нагое: там выступят Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фурнье-Бодри и Сизерон
6 декабря, 10:12
Golden Spin. Гиньяр и Фаббри победили в танцах на льду, Демужо и Ле Мерсье – 2-е, Мразкова и Мразек – 3-и
5 декабря, 16:10
Финал Гран-при среди юниоров. Абоян и Веселухин выиграли ритм-танец, Подгайная и Коваль – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
5 декабря, 07:15
Алина Горбачева: «Омск – один из моих любимых городов. Очень рада, что успела восстановить четверной сальхов за неделю подготовки после московского этапа и смогла показать его в программе»
4 декабря, 15:38
Финал Гран-при среди юниоров. Го Жуй и Чжан Ивэнь выиграли короткую программу, Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян – 2-е, Кемп и Елизаров – 3-и
4 декабря, 07:25
Елена Малышева: «Я люблю, уважаю, обожаю фигурное катание. От всей души желаю победы Петросян и Гуменнику на Олимпиаде»
3 декабря, 06:58