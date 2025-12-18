Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России, Хуснутдинова, Елисова и Нелюбова намерены исполнить прыжок

Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе.

Фигуристка Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Исполнить прыжок планируют три спортсменки: Дина Хуснутдинова, Мария Елисова и Камилла Нелюбова.

Соревнования в женском одиночном катании стартуют 19 декабря.