Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России, Хуснутдинова, Елисова и Нелюбова намерены исполнить прыжок
Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе.
Фигуристка Аделия Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Исполнить прыжок планируют три спортсменки: Дина Хуснутдинова, Мария Елисова и Камилла Нелюбова.
Соревнования в женском одиночном катании стартуют 19 декабря.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
