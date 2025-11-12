Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Муравьева, Мишина и Галлямов, Пасечник и Чиризано заявлены на этап Гран-при России в Омске
Стал известен состав участников этапа Гран-при России «Сердце Сибири», который пройдет в Омске 21-23 ноября.
Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.
Женщины: Мария Агаева, Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.
Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова – Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Егор Петров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.