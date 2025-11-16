Алина Горбачева: «С тренерами решили отказаться от четверного, чтобы откатать чистенько. Думаю, на следующем этапе я попробую»

Горбачева рассказала, почему не стала исполнять четверной сальхов.

Российская фигуристка Алина Горбачева объяснила, почему отказалась от четверного сальхова в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

На турнире Горбачева завоевала серебро, победила Аделия Петросян.

«Рада, что поборолась за все элементы. Будем улучшаться, работать. Обсудили с тренерами, решили отказаться от четверного, чтобы откатать чистенько.

Думаю, на следующем этапе я попробую четверной. Завтра выходной — а потом снова в бой, на следующих выходных уже соревноваться в Омске», — сказала Горбачева.