Алина Горбачева: «С тренерами решили отказаться от четверного, чтобы откатать чистенько. Думаю, на следующем этапе я попробую»
Горбачева рассказала, почему не стала исполнять четверной сальхов.
Российская фигуристка Алина Горбачева объяснила, почему отказалась от четверного сальхова в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.
На турнире Горбачева завоевала серебро, победила Аделия Петросян.
«Рада, что поборолась за все элементы. Будем улучшаться, работать. Обсудили с тренерами, решили отказаться от четверного, чтобы откатать чистенько.
Думаю, на следующем этапе я попробую четверной. Завтра выходной — а потом снова в бой, на следующих выходных уже соревноваться в Омске», — сказала Горбачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости