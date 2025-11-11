  • Спортс
  • Софья Самоделкина: «Арутюнян подарил мне вторую жизнь в спорте, протянул мне руку и показал, кем я могу стать. Я безумно ценю этот шанс»
Софья Самоделкина: «Арутюнян подарил мне вторую жизнь в спорте, протянул мне руку и показал, кем я могу стать. Я безумно ценю этот шанс»

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что тренер Рафаэль Арутюнян подарил ей вторую жизнь в спорте. 

Самоделкина с прошлого сезона тренируется у Арутюняна в США. 8 ноября она завоевала первую медаль взрослой серии Гран-при – серебро NHK Trophy.

«Сейчас я в Казахстане, мне надо решить некоторые проблемы с документами и разобраться с коленом после травмы. В планах МРТ, разные обследования и реабилитация.

Я ведь травмировалась не на сложных прыжках, получилось очень обидно: была обычная тренировка, я уже все отпрыгала, чисто выехала тройной аксель, сделала два чистых проката своих программ – и на простейшем упражнении, на выкрюке вдруг вывернула колено. Прямо до хруста.

Почти месяц ушел на восстановление, но перед турниром в Японии мы даже успели плотно поработать вместе с Ше-Линн (Бурн) над короткой программой.

Я безумно благодарна Рафаэлю Владимировичу (Арутюняну) за то, что поехал со мной в Японию. Когда он стоит за бортом – это для меня совсем другой уровень уверенности в себе. Он подарил мне вторую жизнь в спорте, протянул мне руку и показал, кем я могу стать. Я безумно ценю этот шанс.

Конечно, я счастлива, что все так удачно сложилось на NHK Trophy: да, идеального проката не вышло, но я показала максимум того, на что я была способна после травмы. Не ожидала, что получу серебро, после оценок бросилась звонить родителям, психологу – и плакала от счастья. 

Очень хочется уже поскорее вернуться к тренировкам с Рафаэлем Владимировичем, нам столько всего надо сделать.

Если я получу приглашение на этап в Финляндии, будем экстренно менять планы, конечно. Но я уже привыкла, что нужно быть ко всему готовой. У меня даже джетлага уже не бывает, ночь – спим, день – тренируемся, абсолютно не важно, в какой я стране.

В планах у нас еще декабрьский турнир в Загребе, так что даже если с этапом Гран-при не сложится, мне есть над чем работать», – приводит слова Самоделкиной журналист Майя Багрянцева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Майи Багрянцевой
logoсборная Казахстана
женское катание
logoСофья Самоделкина
Рафаэль Арутюнян
