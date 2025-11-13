  • Спортс
Самоделкина о серебре на Гран-при Японии: «Все получилось, все сошлось. Для меня невероятная честь и гордость держать на пьедестале флаг Казахстана»

Самоделкина: для меня невероятная честь держать на пьедестале флаг Казахстана.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина заявила, что для нее было честью держать флаг Казахстана на пьедестале Гран-при Японии.

«NHK Trophy, Япония – серебро. 🥈🇯🇵 Все получилось. Все сошлось.

Для меня невероятная честь и гордость держать на пьедестале флаг Казахстана 🇰🇿

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто был рядом и не позволял мне даже на секунду сомневаться в своих возможностях. <...>

Все идет по плану. 😉 Алға!!! Мы продолжаем!» – написала Самоделкина.

Самоделкина уже в элите – и ультра-си на подходе! Что изменилось?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Софьи Самоделкиной
