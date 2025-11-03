  • Спортс
Николай Угожаев: «Почти получилось пять четверных, тулуп опять подвел, к сожалению. Но ничего, к чемпионату России получше наработаю»

Угожаев: почти получилось 5 четверных, но тулуп подвел – к ЧР получше наработаю.

Фигурист Николай Угожаев в эфире Первого канала высказался о своей победе на этапе Гран-при в Красноярске.

Угожаев набрал 266,25 балла по сумме программ. Второе место занял Григорий Федоров (249,67), третье – Александр Мельников (241,90).

– Работа над ошибками была сделана за неделю, получается?

– Получается, да. За неделю. Я вообще в последний момент решил сделать пять четверных – почти получилось, тулуп опять подвел, к сожалению. Но ничего, к чемпионату получше наработаю.

– В прошлом году у тебя здесь на 25 баллов больше было.

– Ну, было и было. Мы-то не смотрим на прошлый год, мы смотрим на то, что сейчас происходит. Было – забыли. Прокат стал почище. Да, меньше четверных, но почище.

– Ты сейчас будешь готовиться к чемпионату России или будешь где-то еще выступать.

– Пока еще не знаю. Я вчера говорил про финал Кубка Санкт-Петербурга – вот, может, там буду. А так буду готовиться к чемпионату России.

– Что бы ты еще хотел улучшить в своем катании?

– Чтобы сил больше было на концовку программы, ха-ха. Это самое главное направление, над которым я буду работать. А так – еще чище прыжки, чище вращения, дорожки шагов.

– Твой тренер Дмитрий Хромин сказал, что у тебя два плана, как катать произвольную. Один мы увидели сегодня, а второй?

– Второй – простой с четырьмя четверными. Без риттбергера.

– Сегодня ты сделал шикарный риттбергер.

– Первый раз в карьере. Получается, можно меня с этим поздравить. Сальхов у меня тоже есть, но хуже, чем все остальное. Может быть, когда-нибудь потом.

– У тебя очень лаконичный костюм в произвольной программе, не такой вычурный, как мы привыкли в фигурном катании. Кто тебе помог его создавать?

– Мы с хореографом-постановщиком и дизайнером костюмов Татьяной Волковой вместе придумали этот костюм и воплотили такой барочный стиль. Без вычурности: огромного количества страз, бриллиантов. Была такая идея, но ее отмели, потому что костюм будет очень тяжелым, – рассказал Угожаев.

