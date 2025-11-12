  • Спортс
Костылева, Плескачева, Принева, Артем Федотов, Гусева и Овчинников, Парсегова и Богданов выступят на этапе Гран-при России среди юниоров в Омске

Костылева, Плескачева и Принева заявлены на этап Гран-при среди юниоров в Омске.

Стал известен состав участников этапа юниорской серии Гран-при России, который пройдет в Омске 19-21 ноября. 

Юноши: Артем Бурнаев, Вадим Воронов, Макар Донцов, Даниил Жолобов, Платон Каблуков, Эдуард Карартынян, Илья Мальков, Макар Николаев, Дмитрий Пустовалов, Алексей Пычин, Павел Савченко, Наиль Сагадулин, Александр Семков, Владислав Скворцов, Макар Солодников, Артем Федотов.

Девушки: Ярослава Быстрова, Лидия Голубова, Аделина Камалова, Елена Костылева, Дарья Лебедева, Милана Лебедева, Мирослава Лезина, Агата Морозова, Мария Нардюжева, Маргарита Передельская, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Алена Принева, Эльвина Тугузбаева, Ксения Федорова, Агния Хазова, Валерия Шарапова, София Шепелева.

Пары: Ева Гудэ – Андрей Рудь, Таисия Гусева – Даниил Овчинников, Виктория Двинина – Виктор Потапов, Альбина Камалдинова – Степан Маришин, Злата Камалова – Данил Панов, Арина Парсегова – Матвей Богданов, Дарья Самохвалова – Роман Романычев, Амелия Шаяхметова – Мартин Бреславский.

Танцы на льду: Эвелина Валиева – Александр Островский, Арина Власова – Денис Горбушин, Милана Жабина – Вениамин Башуров, Полина Жарова – Алексей Столяров, Арина Кочурова – Иван Карелин, Алиса Кремер – Илья Целковский, Анжелика Любицкая – Владислав Глазунов, Елизавета Малеина – Матвей Самохин, Таиса Мусурова – Иван Тертышников, Полина Пилипенко – Владислав Михайлов, Анастасия Сабанцева – Вадим Кайзер, Анна Соболева – Матвей Чураков, Ульяна Черных – Роман Федотов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ФФККР
