Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве пары представят произвольные программы.
Гран-при России среди юниоров
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова
Москва
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Арина Парсегова – Матвей Богданов
2. Злата Камалова – Данил Панов
Вторая разминка
3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко
4. Полина Сажина – Алексей Белкин
5. Полина Шешелева – Егор Карнаухов
Положение после короткой программы
1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 66,48
2. Полина Сажина – Алексей Белкин – 65,08
3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 57,67
4. Злата Камалова – Данил Панов – 56,72
5. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 54,89
