  • Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Шешелева и Карнаухов, Сажина и Белкин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
2

12 ноября пары покажут произвольные программы на Гран-при России в Москве.

12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве пары представят произвольные программы. 

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка 

1. Арина Парсегова – Матвей Богданов

2. Злата Камалова – Данил Панов

Вторая разминка

3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко

4. Полина Сажина – Алексей Белкин

5. Полина Шешелева – Егор Карнаухов

Положение после короткой программы

1. Полина Шешелева – Егор Карнаухов – 66,48

2. Полина Сажина – Алексей Белкин – 65,08

3. Анастасия Высоцкая – Петр Алексеенко – 57,67

4. Злата Камалова – Данил Панов – 56,72

5. Арина Парсегова – Матвей Богданов – 54,89

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
