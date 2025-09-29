2

Ирина Роднина: «Могу похвалить Дегтярева за то, что он шаг за шагом работает над проблемами нашего спорта»

Ирина Роднина похвалила Михаила Дегтярева за допуск паралимпийцев.

– Решение по российским паралимпийцам принято, украинцы никак не повлияют на него уже. Я могу похвалить руководство Министерства спорта России, Михаила Дегтярева за то, что они шаг за шагом работают над проблемами, которые есть у нашего спорта.

Ну а то, что украинские чиновники возмущаются из-за допуска наших паралимпийцев – Христа ради. Замечательно, что принято решение о восстановлении российских паралимпийцев в правах.

– Решение МПК может послужить примером к действию для МОК и федераций по олимпийским видам?

– Международный паралимпийский комитет – самостоятельная организация, которая входит в олимпийское движение. Федерации по видам спорта туда не входят. А в МОК входят все федерации. Поэтому какие-то федерации уже допустили наших спортсменов в разной степени.

В вопросе допуска российских спортсменов сейчас всё зависит от личностей, которые руководят международными федерациями. Например, наши атлеты допущены в плавании, боксе, гимнастике.

Другой вопрос, что мы сами еще принимаем решение участвовать ли в нейтральном статусе. Спортивная гимнастика начала ездить на международные турниры, а художественная гимнастика внутри страны приняла решение не ехать.

Запрещать легко, а обратный процесс идет не так быстро. Но то, что он идет, это видно. Сегодняшнее руководство Минспорта ставит во главу угла своей деятельности работу именно по допуску наших спортсменов на международные турниры, – рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Всепроспорт
logoИрина Роднина
МПК
Министерство спорта России
logoпаралимпийская сборная России
logoОлимпийская сборная России
ПКР
logoМихаил Дегтярев
logoМОК
