Арина Парсегова: «Давно хотела попробовать себя в парном катании, наконец все получилось. Для первого раза нормально»

Арина Парсегова: давно хотела выступить в парном катании.

Фигуристка Арина Парсегова рассказала, что планирует соревноваться и в одиночном катании, и в парах.

Парсегова в паре с Матвеем Богдановым заняла 5-е место на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве. Пара набрала 54,89 балла.

«Настраивалась я как обычно. На тренировках мы были готовы лучше, катали лучше. Но для первого раза нормально. Я бы не сказала, что мне сложно, потому что я привыкла. То есть я не чувствую вообще что-то совсем новое.

Решение о выступлении здесь достаточно давно еще приняли, но я должна была ехать в Москву, мы не знали, что с этим делать. В итоге мне дали этап в Казани.

В планах выступать и в парном, и в одиночном катании? Да. Хотела давно попробовать себя и в парном катании, но никак не доходило. Сейчас наконец все получилось», – сказала фигуристка. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Арина Парсегова
logoСерия Гран-при России
ТАСС
Матвей Богданов
logoсборная России
пары
