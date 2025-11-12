Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы

12 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Москве.

12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве дуэты покажут произвольные танцы. Гран-при России среди юниоров 5-й этап, Мемориал Александра Горшкова Москва Танцы на льду, КМС Произвольный танец Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. Первая разминка 1. Кристина Клабукова – Михаил Храбрых 2. Полина Неганова – Богдан Шамков 3. Валерия Бугаевская – Егор Козлов 4. Александра Буторина – Кирилл Махов Вторая разминка 5. Алиса Кремер – Илья Целковский 6. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов 7. Влада Бердникова – Матвей Шипилов 8. Александра Финохина – Никита Иванов 9. Лилия Литенко – Глеб Солович Третья разминка 10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов 11. Полина Жарова – Алексей Столяров 12. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов 13. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев 14. Зоя Пестова – Сергей Лагутов Положение после ритм-танца 1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 66,10 2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 64,87 3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,12 4. Полина Жарова – Алексей Столяров – 63,75 5. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 63,35 6. Лилия Литенко – Глеб Солович – 57,69 7. Александра Финохина – Никита Иванов – 56,99 8. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 56,28 9. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 55,99 10. Алиса Кремер – Илья Целковский – 55,00 11. Александра Буторина – Кирилл Махов – 53,25 12. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 46,85 13. Полина Неганова – Богдан Шамков – 46,12 14. Кристина Клабукова – Михаил Храбрых – 41,70 Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин