Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы
12 ноября на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве дуэты покажут произвольные танцы.
Гран-при России среди юниоров
5-й этап, Мемориал Александра Горшкова
Москва
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Кристина Клабукова – Михаил Храбрых
2. Полина Неганова – Богдан Шамков
3. Валерия Бугаевская – Егор Козлов
4. Александра Буторина – Кирилл Махов
Вторая разминка
5. Алиса Кремер – Илья Целковский
6. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
7. Влада Бердникова – Матвей Шипилов
8. Александра Финохина – Никита Иванов
9. Лилия Литенко – Глеб Солович
Третья разминка
10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
11. Полина Жарова – Алексей Столяров
12. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
13. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев
14. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Положение после ритм-танца
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 66,10
2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 64,87
3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,12
4. Полина Жарова – Алексей Столяров – 63,75
5. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 63,35
6. Лилия Литенко – Глеб Солович – 57,69
7. Александра Финохина – Никита Иванов – 56,99
8. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 56,28
9. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 55,99
10. Алиса Кремер – Илья Целковский – 55,00
11. Александра Буторина – Кирилл Махов – 53,25
12. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 46,85
13. Полина Неганова – Богдан Шамков – 46,12
14. Кристина Клабукова – Михаил Храбрых – 41,70
