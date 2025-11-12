0

Гран-при России. Мемориал Горшкова. КМС. Пестова и Лагутов, Билибина и Кашаев, Дрожжина и Тельнов покажут произвольные танцы

12 ноября дуэты выступят с произвольными танцами на Гран-при России в Москве.

Гран-при России среди юниоров

5-й этап, Мемориал Александра Горшкова

Москва

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Кристина Клабукова – Михаил Храбрых

2. Полина Неганова – Богдан Шамков

3. Валерия Бугаевская – Егор Козлов

4. Александра Буторина – Кирилл Махов 

Вторая разминка

5. Алиса Кремер – Илья Целковский

6. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов 

7. Влада Бердникова – Матвей Шипилов

8. Александра Финохина – Никита Иванов

9. Лилия Литенко – Глеб Солович

Третья разминка

10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов 

11. Полина Жарова – Алексей Столяров

12. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

13. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев

14. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Положение после ритм-танца

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 66,10

2. Анна Билибина – Дмитрий Кашаев – 64,87

3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 64,12

4. Полина Жарова – Алексей Столяров – 63,75

5. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 63,35

6. Лилия Литенко – Глеб Солович – 57,69

7. Александра Финохина – Никита Иванов – 56,99

8. Влада Бердникова – Матвей Шипилов – 56,28

9. Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов – 55,99

10. Алиса Кремер – Илья Целковский – 55,00

11. Александра Буторина – Кирилл Махов – 53,25

12. Валерия Бугаевская – Егор Козлов – 46,85

13. Полина Неганова – Богдан Шамков – 46,12

14. Кристина Клабукова – Михаил Храбрых – 41,70

Расписание этапа Гран-при в Москве: там выступят Петросян, Горбачева, Акатьева, Гуменник, Семененко, Кондратюк, Степанова и Букин

