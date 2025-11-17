  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «Игнатов прокатал очень достойно, сделал четверной риттбергер. Если он будет продолжать так кататься, к нему придет признание»
35

Татьяна Тарасова: «Игнатов прокатал очень достойно, сделал четверной риттбергер. Если он будет продолжать так кататься, к нему придет признание»

Татьяна Тарасова: Игнатов достойно выступил на Гран-при России.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление Макара Игнатова на этапе Гран-при России в Москве. 

Игнатов занял 4-е место с 264,80 баллами по итогам двух программ. Победу одержал Марк Кондратюк (278,65 балла), второе место занял Евгений Семененко (274,91), третье – Петр Гуменник (265,76).

Тренер Евгений Плющенко после окончания этапа заявил, что судейство в отношении Игнатова было несправедливым. 

«Макар Игнатов прокатал лучше всех. Я не собираюсь обсуждать судейскую коллегию на восьмом десятке своей жизни. Но на мой взгляд, Макар прокатал очень достойно. Четверной риттбергер сделал. Это очень сложный и редко исполняемый прыжок. Если Макар будет продолжать так кататься, к нему придет признание», – сказала Тарасова.

Осуждать федерацию за выбор Гуменника не только бессмысленно, но и вредно

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
мужское катание
logoТатьяна Тарасова
logoСерия Гран-при России
logoМакар Игнатов
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Татьяна Тарасова: «Гуменник все прыгнет на Олимпийских играх. Программа у него прекрасная»
17 ноября, 13:05
«Тянуть Петю никто не просил и не просит. И жалеть его никогда не жалели». Тренер Гуменника ответила на критику судейства на Гран-при России в Москве
17 ноября, 08:51
«Гуменник находится не в лучшей своей форме. Он будет набирать к Олимпиаде». Бестемьянова о фигуристе
16 ноября, 15:04
Главные новости
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Вадим Воронов, Карартынян, Солодников, Семков выступят с короткими программами
31 минуту назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Плескачева, Принева, Петрова, Лебедева выступят с короткими программами
41 минуту назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Камалдинова и Маришин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
50 минут назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут произвольные танцы
57 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США
сегодня, 19:15
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
сегодня, 19:05
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан выступят с ритм-танцами
сегодня, 18:20
Елена Костылева: «Наконец-то заселились в отель в Омске. Была очень тяжелая дорога, но сейчас уже все хорошо»
сегодня, 16:21
«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения
сегодня, 16:09Фото
Татьяна Тарасова: «Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь»
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
сегодня, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13