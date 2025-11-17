Татьяна Тарасова: «Игнатов прокатал очень достойно, сделал четверной риттбергер. Если он будет продолжать так кататься, к нему придет признание»

Татьяна Тарасова: Игнатов достойно выступил на Гран-при России.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила выступление Макара Игнатова на этапе Гран-при России в Москве.

Игнатов занял 4-е место с 264,80 баллами по итогам двух программ. Победу одержал Марк Кондратюк (278,65 балла), второе место занял Евгений Семененко (274,91), третье – Петр Гуменник (265,76).

Тренер Евгений Плющенко после окончания этапа заявил , что судейство в отношении Игнатова было несправедливым.

«Макар Игнатов прокатал лучше всех. Я не собираюсь обсуждать судейскую коллегию на восьмом десятке своей жизни. Но на мой взгляд, Макар прокатал очень достойно. Четверной риттбергер сделал. Это очень сложный и редко исполняемый прыжок. Если Макар будет продолжать так кататься, к нему придет признание», – сказала Тарасова.

