Тренер Агаевой: «У Маши пубертатный период, она не в лучшей форме. Решили в этом сезоне пропустить Гран-при и чемпионат России»

Тренер Агаевой: фигуристка в этом сезоне пропустит крупные турниры.

Вера Латкина, тренер Марии Агаевой , объяснила, почему фигуристка не выступает на этапах Гран-при России.

«У Маши все хорошо со здоровьем. У нее сейчас пубертатный период, из-за этого подготовка достаточно специфическая. Она привыкает к новому телу, это отражается на технике прыжков.

Немного изменили ее график подготовки. Мы поедем на всероссийские соревнования «Тюменский меридиан», далее у нас «Южный бриз». Еще будет два всероссийских старта в январе. Будет зависеть, допустит ли нас федерация. Но федерацию и старшего тренера мы проинформировали, они согласились с нашим решением.

Решили в этом сезоне пропустить крупные турниры такого статуса, как Гран-при России и чемпионат страны, потому что Маша находится не в своей самой лучшей форме. Но это не из-за того, что она плохо тренируется или наличия травм – просто пубертатный период, сложный возраст», – сказала Латкина.