Леонтьеву планируют выписать из больницы в среду

Фигуристку Леонтьеву, порезавшую руку, планируют выписать из больницы в среду.

Российскую фигуристку Софью Леонтьеву, выступающую в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, по плану выпишут из больницы в среду.

Ранее Леонтьева получила порез руки на тренировке и перенесла операцию.

«Соне сегодня вытащили последнюю трубку [из пальцев] для отвода гноя. Сказали, что если все будет нормально, то выпишут в среду», – сказал тренер дуэта Александр Свинин.