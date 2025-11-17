Леонтьеву планируют выписать из больницы в среду
Фигуристку Леонтьеву, порезавшую руку, планируют выписать из больницы в среду.
Российскую фигуристку Софью Леонтьеву, выступающую в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, по плану выпишут из больницы в среду.
Ранее Леонтьева получила порез руки на тренировке и перенесла операцию.
«Соне сегодня вытащили последнюю трубку [из пальцев] для отвода гноя. Сказали, что если все будет нормально, то выпишут в среду», – сказал тренер дуэта Александр Свинин.
