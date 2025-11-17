Софья Шевченко: «Немного ударилась головой о лед, но это спорт, подобные вещи иногда происходят. Я в порядке, за пару дней все пройдет»

Софья Шевченко: немного ударилась головой о лед, но чувствую себя нормально.

Фигуристка Софья Шевченко , выступающая в танцах на льду с Андреем Ежловым, оценила выступление на этапе Гран-при России в Москве.

Дуэт занял 6-е место, набрав 171,08 балла по сумме двух программ. В произвольном танце Шевченко ударилась головой о лед во время исполнения одного из элементов.

«По ощущениям в Москве мы выступили гораздо лучше, чем в Магнитогорске. Первый старт в сезоне получился волнительным, на втором чувствовали себя более уверенно.

Хорошо, что есть положительная динамика в баллах, но в сравнении с предыдущим сезоном сами себе мы проигрываем очень много. Не будем скрывать, что на обоих этапах ставили перед собой задачи достичь более высоких результатов. В карьере есть этапы, которые нужно пройти и сделать соответствующие выводы. Терпение и труд, как говорится.

После этапа Гран-при в Магнитогорске уделили время отработке программ, где-то облегчили контент, интегрировали уже знакомые нам элементы. В начале сезона старались максимально насытить программы новыми и креативными деталями, что отобрало много времени.

Думаем, слегка увлеклись процессом и не накатали программы до нужного уровня к первым соревнованиям. В подготовке к московскому этапу все силы направили на решение этой ситуации.

Хочется сказать большое спасибо болельщикам! Мы получаем много добрых слов, которые мотивирует работать и двигаться вперед. Вчера мы выходили на трибуны, люди подходили со словами: «У вас все будет, не сдавайтесь».

Благодарю всех за беспокойство и внимание. Я немного ударилась головой о лед, но это спорт, подобные вещи иногда происходят, когда в порыве эмоций идешь на риски в элементах, стараясь сделать их эффектными. Ничего страшного, я в порядке. За пару выходных после соревнований все пройдет», – сказала Шевченко.