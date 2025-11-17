Илья Малинин стал амбассадором Honda

Илья Малинин стал амбассадором компании Honda.

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Малинин стал амбассадором компании Honda – производителя автомобилей и мотоциклов.

«Горжусь тем, что стал частью команды Honda. Не могу дождаться, когда получу свою «Хонду», – написал американский фигурист в сторис.

«Быть представителем Honda – это так здорово. Наши миссии идеально совпадают, потому что я хочу считаться новатором в своем виде спорта и продолжать расширять границы возможного», – приводит слова Малинина фан-клуб фигуриста The Ilia Society .

